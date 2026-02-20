청년농 ‘K베리’ 전파…논산에 딸기 수출 전문 스마트팜 단지 조성

이미지 확대 논산시 부적면 마구평리 일원에서 ‘딸기산업 스마트팜 복합단지’ 착공식이 열리고 있다. 충남도 제공

이미지 확대 논산시 부적면 마구평리 일원에서 ‘딸기산업 스마트팜 복합단지’ 착공식이 열리고 있다. 충남도 제공

대한민국 딸기 메카인 충남 논산에 청년농업인이 참여하는 대규모 수출 전문 딸기 스마트팜 단지가 조성된다.21일 충남도에 따르면 최근 논산시 부적면 마구평리 일원에서 청년농업인 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘논산 딸기산업 스마트팜 복합단지’ 착공식을 가졌다.14.1㏊(4만 3000평) 규모의 논산 딸기 복합단지에는 2028년까지 145억 5500만원을 투입한다.논산시는 국유지를 매입해 이곳에 용배수·전기·도로·오폐수 처리 등 기반 시설을 설치한 뒤 부지를 제공한다.청년농 등은 보조·융자금과 자부담으로 온실을 설치할 계획이다.1단계는 7.4㏊를 15개 구획으로 나눠 올 상반기 완공이 목표다.도와 시는 15개 구획 가운데 12개 구획에 입주할 청년농 12명의 선발을 마쳤으며, 다음 달 중 3명을 추가로 선발할 계획이다. 각 구획당 면적은 3300∼4950㎡ 규모다.도는 논산 딸기 복합단지를 수출 전문 기지로 육성해 ‘K베리’의 우수성을 세계에 전파하고 해외 판로를 확대할 방침이다.도 관계자는 “시설원예에서 한 단계 더 발전한 것이 스마트팜이고, 충남은 스마트팜이 우리 농업·농촌이 나아가야 할 길이라고 믿고 있다”고 밝혔다.논산에서는 2027년 2월 26일부터 3월 21일까지 24일간 논산시 시민운동장 일원에서 ‘K베리! 스마트한 농업, 건강한 미래’를 주제로 2027 논산세계딸기산업엑스포가 열린다.논산 이종익 기자