부모 찬스와 청년기 부동산 유무, 미래 ‘부의 격차’ 갈랐다

보사연 ‘자산 격차 요인 분석’

이미지 확대 ‘다주택자 양도소득세 중과’ 조치가 오는 5월 9일부터 재시행된다. 다주택자가 보유한 조정대상지역 주택 양도차익에는 최고 75%(지방세 포함 82.5%)의 세율이 적용된다. 사진은 12일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 일대. 2026.2.12 연합뉴스

2026-02-20 12면

청년 시절 부모의 지원이나 대출을 활용해 부동산 시장에 먼저 진입했는지가 16년 뒤 개인의 자산 규모를 가르는 핵심 변수로 작용한 것으로 나타났다. 자산 형성의 ‘출발선’이 계층 이동 가능성을 좌우하는 구조가 점차 굳어지고 있다는 의미다.한국보건사회연구원이 19일 발표한 ‘자산 격차 요인 분석과 정책 과제’에 따르면 2007년 당시 19~34세였던 청년들의 자산 구성을 2023년까지 추적한 결과, 초기 자산 구조가 장기적인 격차를 사실상 고착한 것으로 분석됐다.눈에 띄는 대목은 계층 이동의 제약이다. 2007년 당시 부동산과 부채가 없고 평균 수준의 금융자산만 보유했던 청년은 16년 뒤에도 ‘무(無)부동산·저(低)자산’ 집단에 머무를 확률이 12.3%로 집계됐다. 반면 같은 시점에 고가의 부동산을 보유했던 청년이 ‘무부동산·저자산’ 집단으로 추락할 확률은 4.1%에 그쳤다. 부동산 보유 여부에 따라 하층에 머물 위험이 3배 가까이 차이 난 셈이다.‘빚의 성격’도 갈림길이었다. 청년기에 대출을 활용해 부동산을 취득한 집단은 2023년에도 61.4%가 ‘고자산·고부채’ 지위를 유지했다. 이들의 평균 총자산은 5억 2949만원으로 가장 많았다. 소득을 바탕으로 대출을 유지하며 자산 가치 상승을 노린, 이른바 레버리지 전략의 결과다.반면 사회초년생 시절 생활비 마련 등을 위해 빚을 진 무주택 청년들은 이후 유주택자가 됐는데도 평균 총자산이 9284만원에 머물렀다. 빚이 자산 증식의 수단이 아니라 부담으로 작용한 경우다.부의 대물림도 격차를 키웠다. 관측 기간 자산 상위 집단의 평균 증여·상속액은 1034만원으로 최하위 집단(247만원)의 약 4배였다. 부모의 지원을 발판 삼아 일찍 부동산 시장에 진입한 청년들이 자산 상승기의 과실을 선점하며 격차를 벌리는 구조가 강화됐다는 분석이다.연구진은 청년기 자산 형성 단계에서 격차가 확대되지 않도록 대출과 금융지원을 생애주기 관점에서 설계할 필요가 있다고 제언했다. 성인기 자산 포트폴리오를 체계적으로 설계하고 상환 능력을 고려한 금융 교육과 상담을 강화하는 한편, 아동·청소년기부터 금융자산을 형성할 수 있는 제도적 지원도 병행해야 한다고 덧붙였다.세종 한지은 기자