민형배 의원 “지방한전 ‘전남광주전력공사’ 설립”

19일 전남서 기자회견 열어 ‘신성장 경제지도’ 발표

300조 투자·100만 인구 유입 권역별 특화전략 마련

중남권 K푸드산업공사·동부권에 신산업수도개발청

이미지 확대 민형배 국회의원.

민형배 더불어민주당 국회의원(광주 광산을)은 광주전남 균형발전을 위해 전남 서부권에 ‘전남광주전력공사’를 설립하겠다는 계획을 밝혔다.민 의원은 19일 민주당 전남도당 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 전남과 광주를 하나의 경제권으로 묶어 대한민국 성장의 새로운 중심지로 육성하기 위한 ‘전남광주 신성장 경제지도’를 공식 발표했다. 특히 서부권에 ‘전남광주전력공사’ 그리고 중남권에 ‘K푸드산업공사’설립을 핵심으로 하는 권역별 특화 전략도 제시했다.민 의원은 “신성장 경제지도는 전남과 광주를 하나의 경제권으로 묶어 대한민국 성장의 새로운 중심지로 만들겠다는 구상이자, 전남광주특별시가 주도해서 대한민국의 성장 공식을 전면적으로 바꾸겠다는 선언”이라고 강조했다.그는 균형성장을 위한 권역별 특화 전략을 구체적으로 제시했다. 서부권은 해상풍력·에너지, 중남권은 우주·농생명, 동부권은 반도체·이차전지·수소, 광주권은 AI·미래모빌리티를 배치하고, 전략적 역할 분담을 통해 ‘초광역 경제권’을 완성한다는 복안이다.서부권에는 지역 단위 한전 역할을 할 ‘전남광주전력공사’를 설립해 재생에너지를 직접 생산·운송·이용·거래하는 플랫폼을 구축하고, 재생에너지 수익을 시민들에게 에너지 배당으로 환원하는 방안을 구체화했다.중남권에는‘K푸드산업공사’와 세계적 한식대학을 세워 전남의 농수산 원물과 광주의 가공·브랜딩·AI기술을 결합하고, 푸드테크와 식품바이오를 육성한다는 계획이다.동부권에는‘국토 남부권 신산업수도 개발청’을 설치해 반도체와 이차전지, 해양바이오 등 신산업 분야를 총괄 기획하는 국가 차원의 산업 컨트롤타워를 구축한다.광주권은 전체 산업의 두뇌인 AI와 미래 모빌리티 거점으로 특화하여 초광역 경제권을 견인한다는 전략이다.민 의원은 300조원 규모의 기업 투자 유치를 위한 여섯 가지 핵심 조건도 발표했다.첫째, 대한민국 최대 재생에너지 생산지인 전남의 강점을 기업 경쟁력으로 연결한다. 민 의원은 “산업용 차등요금제 도입과 RE100 직공급 체계 구축을 통해 기업의 전력 비용 부담을 획기적으로 낮추고, 안정적인 전력 공급 구조를 만들 계획”이라고 설명했다.둘째, 글로벌 경제 환경에 발맞춘 RE100 산업벨트를 조성한다. 민 의원은 “해상풍력과 태양광 기반의 RE100 전용 산업단지를 구축해 지역 산업의 본원적 경쟁력을 확보하겠다”고 강조했다.셋째, 기업이 가장 중시하는 인재 양성 구조를 새롭게 설계한다. 그는 “AI·반도체·우주 등 특화 분야의 맞춤형 인재를 위해 지역 대학과 연계한 기업 맞춤형 계약학과를 신설하고, 산학연 클러스터를 대폭 강화하겠다”고 말했다.넷째, 첨단기술과 녹색환경이 공존하는 정주 여건을 조성한다. 민 의원은 “AI 기반 스마트시티와 탄소중립 녹색도시를 조성해 유능한 인재들이 자발적으로 머물고 싶은 환경을 만들겠다”고 강조했다.다섯째, 동부·서부·중남권을 1시간 생활권으로 묶는 교통망 혁신을 추진한다. 민 의원은 “무안국제공항과 광양항을 글로벌 관문으로 고도화하고 산업단지, 주거지, 철도, 도로를 하나의 유기적인 산업 네트워크로 연결하겠다”고 말했다.마지막으로 민 의원은 “무안국제공항을 동북아 관문공항으로, 광양항을 수출입 거점으로 육성해 반도체·2차전지·철강 전환 산업과 긴밀히 연계하겠다”고 덧붙였다.민 의원은 “2차 공공기관 이전과 300조 기업 투자 유치 등 이재명 대통령이 밀어주는 국가 전략을 기반삼아 앞장서 ‘전남광주 신성장 시대’를 완성하겠다”며 “미래형 일자리가 넘치는 젊은 도시, 지역민이 자부심을 느끼는 녹색도시, 신산업 경제로 크게 성장하는 전남광주특별시를 반드시 만들겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자