16조원 투자해 서울 경제지도 다시 쓴다… ‘다시, 강북 전성시대 2.0’

강북지하도시고속도로·강북횡단선 등 투자

신도시개발사업 모델로 강북 ‘성장권역’으로 재편

이미지 확대 서울시 ‘강북전성시대 2.0’ 주요 사업. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강북이 미래 서울을 먹여 살릴 산업 거점이 되고, 일자리·주거·여가가 공존하는 입체 복합 도시로 바뀔 전망이다.서울시는 비(非)강남권의 새 경제 거점 구축과 도시 인프라 조성으로 강남·북 균형 발전을 실현하기 위해 서울 대개조 프로젝트 ‘다시, 강북 전성시대 2.0’을 가동한다고 19일 밝혔다.이번 프로젝트는 16조원(국고 보조금 및 민간 투자 6조원과 시비 10조원)을 강북 지역에 투자해 강북지역 교통망을 혁신하고 산업 거점을 만들어 도시 구조를 근본적으로 재편하는 것이 핵심이다. 시는 2024년 발표한 1.0 사업에 교통 인프라 구축(8개), 산업·일자리 확충(4개) 등 총 12개 사업을 추가한다.우선 서울고속버스터미널 등 민간 개발 사전 협상으로 확보한 공공 기여분(현금)과 공공 부지 매각 수입 등을 재원으로 하는 ‘강북 전성시대 기금(가칭)’을 새로 만든다.이중 총 4조 8000억원 규모의 기금은 강북권 접근성 강화와 주민 삶의 질 향상을 위한 교통 인프라 구축에 우선 투자한다. 상대적으로 기반 시설이 부족한 강북권 철도와 도로 사업에 5조 2000억원 규모의 중장기 재정 투자를 병행한다.또 강북의 주요 거점에 상업·업무·주거 기능이 복합된 ‘성장 거점형 복합 개발 사업’에 착수한다. 도심·광역 중심 및 환승 역세권(반경 500m 범위)에서 비주거 용도를 50% 이상 확보할 경우, 일반 상업 지역의 용적률을 최대 1300%까지 완화해 고밀 복합 랜드마크를 조성할 계획이다.권역별로 지역 경제 활성화를 이끌 산업·일자리 거점도 만든다. 동북권은 과거 차량 기지, 푸드뱅크, 청소 차고지 등이 있었던 창동·상계 일대를 첨단 연구 개발 중심의 서울형 산업 단지 서울디지털바이오시티(S-DBC)와 2만 8000석 규모 케이팝 전용 공연장 서울아레나를 조성해 산업과 문화가 결합한 신성장 축으로 변화시킨다.서북권은 상암 디지털미디어시티(DMC) 랜드마크 부지, 서부운전면허시험장 이전 부지 등을 연계 개발해 첨단 산업 국제 교류 공간을 만들어 미래 성장 동력을 확보한다.오세훈 서울시장은 이날 열린 기자 설명회에서 “짧게는 4년, 길게는 10년 뒤 교통, 산업, 일자리가 어우러진 완전히 새로운 강북을 만나게 될 것”이라며 “강북이 도약하면 서울의 성장 기반은 더욱 탄탄해지고 서울의 경쟁력이 높아질수록 대한민국의 미래 또한 한층 더 넓어진다”고 말했다.송현주 기자