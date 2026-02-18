광주 광산구, 장수천 토구 일대 악취 잡는다

악취저감시설 설치로 하수 악취 개선…쾌적한 수변환경 조성

악취차단수문 1곳 지난 연말 설치…대기악취저감시설도 설치

이미지 확대 광주 광산구 장수천 일대 악취저감시설 작동 예상도. 광주광역시 광산구 제공

광주 광산구는 장수천 주변 인근 주민에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해 ‘장수천 토구 일원 악취 저감사업’을 본격 추진한다고 18일 밝혔다.광산구에 따르면, 장수천 토구 일대의 황화수소 황화수소 농도를 측정한 결과 0.5∼1.0ppm으로 나타났다. 토구는 하수 처리장에서 처리된 하수를 하천과 호소 등 공공 수역에 최종 방류하는 시설이다.기후에너지환경부 악취관리편람에 따르면 황화수소 농도 0.3ppm 이상 시 누구든지 냄새를 인지할 수 있으며, 3∼5ppm은 냄새가 강하고 불쾌감을 유발할 수 있다.광산구는 이에 따라 악취 문제 해결을 위해 장수천 보도교 하부에 위치한 토구에 악취차단수문 1개소를 설치, 토구에서 배출되는 근본적인 복합악취를 차단한다. 이와 함께, 장수천 산책로를 따라 대기편승 악취저감시설 1개소도 설치해 대기 중에 노출된 악취 농도를 줄일 방침이다.현재 악취차단수문 설치는 지난해 12월에 완료됐으며, 대기편승 악취저감시설은 3월 중 설치 예정이다.광산구 관계자는 “악취저감 기본계획을 통해 최적의 악취저감 대책을 수립했다”며 “주민 불편을 최소화하고 지속적인 모니터링을 통해 쾌적한 환경을 조성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자