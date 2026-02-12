“신발 32켤레 닳도록 걸었다”… 칠순 넘은 올레꾼 10년 만에 101회 완주

경기도 안성 거주 74세 오세흥씨

2016년 캠핑카 몰고 제주 올레 걷다

젊은 청년 2명 열흘간 식사 챙기기도

“101회 완주하며 교체한 신발만 32켤레

사준 밥공기만 수백 그릇” 유쾌한 인연 표현

길 위에선 나이·직업도 초월…삶의 시선 변화

이미지 확대 101회 완주증을 받은 날 가족과 함께 기념촬영을 하고 있다. 사단법인 제주 올레 제공

이미지 확대 오세흥(왼쪽)씨가 제주올레 서명숙 이사장과 함께 완주증 들고 찍은 기념사진. 사단법인 제주올레 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주 올레길을 첫 완주한 지 10년 만에 101번 완주한 70대 ‘뚜벅이 인생’ 주인공이 관심이다.교체한 신발만 32켤레, 길 위에서 사준 밥만 수백 그릇. 단순한 기록을 넘어 ‘사람과 길’을 함께 걸어온 10년의 시간이다.사단법인 제주올레는 경기 안성에 거주하는 오세흥(74)씨가 제주올레 101회 완주를 달성했다고 12일 밝혔다.앞서 80세 한창수씨가 지난해 11월 25일, 15년 7개월 21일 만에 100회 완주 대기록을 작성한 바 있다. 오씨의 100회 완주는 두번째 대기록이다. 더군다나 2016년 7월 첫 완주증을 받은 뒤 10년 만에 101회 완주라는 이례적인 기록도 세웠다.제주올레는 27개 코스, 총 437㎞에 달하는 장거리 도보여행길이다. 배를 타야 들어갈 수 있는 부속섬 코스도 포함돼 있고, 구간마다 난이도와 고도 차도 커 완주 자체가 쉽지 않다.그의 ‘올레 인생’은 2010년 은퇴 후 제주 한달살이를 하며 시작됐다. 당시만 해도 올레길은 지금처럼 유명하지 않았고 안내 표식도 부족했다. 하지만 우연히 걷게 된 길에 매료된 그는 남원 안내소를 찾아가 직접 현금 후원을 할 정도로 애정을 보였다.늘 좋은 길을 내어준 올레길에 대한 감사한 마음으로 지금까지도 틈틈이 제주를 찾아 올레길을 걷는다.그 마음이 결국 101회 완주라는 기록으로 이어진 셈이다.오씨는 올레길에서 ‘사람 좋은 어르신’으로도 유명하다. 길에서 만난 사람들에게 먼저 말을 걸고, 올레길 걷기를 권한다.2016년 캠핑카를 몰고 제주에 내려와 걷던 때는 우연히 만난 젊은 청년 2명에게 무려 열흘 가까이 캠핑카에서 식사를 챙겨준 일화도 있다.길 위에서 만난 사람들과의 인연에 대해 ‘101회 완주하면서 교체한 신발만 32켤레고 사준 밥공기만 수백 그릇’이라는 유쾌한 한 마디로 표현했다. 하지만 이 숫자들은 단순히 ‘거리’가 아니라 ‘사람냄새 나는 삶’의 기록이다. 은퇴 이후 그의 삶 자체가 길이었고 길이 곧 삶이었다는 얘기다.실제로 이번 101회 완주증 수여식 날에도 그의 권유로 올레길을 걷기 시작한 지인이 함께 완주증을 받았다.특히 뚜벅뚜벅 걸어온 10년은 그의 삶도 변화시켰다. 삶을 보는 시선이 달라졌다. 건강은 물론, 다양한 세대와 소통하며 세상을 바라보는 시야도 넓어졌다.함께 제주를 찾은 둘째 딸은 “예전엔 ‘왜 커피를 스타벅스에서 마시냐’며 못마땅해하던 아버지였는데, 올레길을 걸으며 사람들을 많이 만나더니 지금은 훨씬 열린 사고를 가진 분이 됐다”고 귀띔했다. 오 씨는 특히 젊은 세대와의 만남이 자신을 바꿨다고 말한다. 길 위에서는 나이도, 직업도 크게 중요하지 않기 때문이다.이미 제주올레 후원자인 오씨는 이날 101회 완주를 기념해 101만원을 추가 기부했다.그는 “사람은 돌이 지나면 자연스럽게 걷기 시작한다. 걷는 건 당연한 일”이라며 “올레길 걷기는 내 일상이다. 왜 좋은지 한마디로 설명은 못하겠다. 그 이유를 찾기 위해서라도 200회 완주까지 걸을 것”이라고 말했다.안은주 제주올레 대표는 “올레길은 반드시 완주해야 하는 길은 아니지만, 완주는 분명 큰 성취감을 준다”며 “101회 완주는 제주올레에도 의미 있는 기록이다. 더 많은 사람들이 올레길을 걸으며 몸과 마음이 젊어지는 경험을 하길 바란다”고 했다.한편 제주올레는 2025년 10월 3만 번째 완주자, 11월에는 100회 완주자가 탄생하는 등 도보여행 참여가 꾸준히 늘고 있다. 제주올레는 초보자를 위한 ‘시작올레’, 자원봉사 동행 프로그램 ‘아카자봉’, 수도권 체험 프로그램 ‘지금, 올레?’ 등 다양한 입문 프로그램도 운영 중이다.제주 강동삼 기자