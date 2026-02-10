[포토] 수서역발 KTX·서울역발 SRT ‘교차운행’

1 / 6 이미지 확대 10일 오후 서울 수서역에서 KTX 열차가 시범 교차운행을 앞두고 안전점검을 위한 시운전을 하고 있다. 2026.2.10

뉴스1

국토교통부와 한국철도공사(코레일), 에스알(SR)은 25일부터 예정된 KTX·SRT 시범 교차 운행에 대비해 이날 시운전을 하며 안전 점검을 실시했다. 2026.2.10

연합뉴스

국토교통부와 한국철도공사(코레일), 에스알(SR)은 KTX·SRT 교차 운행 시범사업의 승차권 예매를 오는 11일부터 진행한다고 10일 밝혔다.시범 교차 운행에 따라 오는 25일부터 수서역에서 KTX를, 서울역에서 SRT를 탈 수 있다. 955석 규모의 KTX가 수서역에, 410석 규모의 SRT가 부산역에서 출발해 서울역과 수서역에 도착했다가 다시 부산으로 내려오는 방식으로 하루 1회 왕복 운행한다.이들 시범 운행 열차 승차권은 코레일, SR의 앱과 홈페이지, 역사 창구와 자동발매기 등에서 예매할 수 있다.운임은 수서발 KTX도 10%를 할인해 현재 SRT 운임과 같게 맞췄다. 이용객 편의와 시범운행의 취지를 고려했다고 국토부는 설명했다.다만 시범운행인 데다 저렴한 운임을 적용한 만큼 KTX 마일리지는 적립되지 않는다.국토부와 코레일, SR은 향후 이용객 의견 수렴을 거쳐 국민 편익을 높이는 통합 운임체계를 마련할 계획이다.이번 시범 교차 운행은 지난해 12월 9일 발표된 ‘고속철도 통합 로드맵’에 따라 추진 중이다.교차 운행에 앞서 지난 3일부터는 시운전을 통해 운행 상태와 선로, 설비 간 정합성 등을 검증했다.시범 운행에서는 안전과 관련된 사항을 다시 한번 철저히 검증하고 예매부터 승하차까지 실제 승객 이용에 불편함이 없는지도 면밀히 살필 계획이다.김태병 국토부 철도국장은 “좌석공급 확대 등 고속철도 통합 운행의 혜택을 국민들께서 빨리 누리실 수 있도록 절차를 차질 없이 추진하고, 무엇보다 안전에 문제가 없도록 면밀히 살피고 점검하겠다”라고 말했다.온라인뉴스부