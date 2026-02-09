경찰, 김병기 피의자 신분 소환 통보… 법카 건넨 前구의원도 소환

늑장 조사 지적에 “조사량 많았다”

아내 법카 의혹 포렌식 선별 작업

이미지 확대 김병기 무소속 의원. 연합뉴스

2026-02-10

김병기 무소속 의원을 둘러싼 13가지 비위 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원에게 피의자 소환을 통보했다.박정보 서울경찰청장은 9일 정례 기자간담회에서 “김 의원에게 출석을 요구하고 일자를 조율 중”이라고 밝혔다. 출석 시점은 설 연휴 전후가 될 것으로 예상된다.현재 김 의원과 관련해 경찰에서 수사 중인 사안은 의혹별로 13가지에 이른다. 그는 총선을 앞둔 2020년 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 3000만원을 수수했다가 돌려준 혐의를 받는다. 또 ▲배우자의 동작구의회 관계자 법인카드 사적 유용 ▲관련 경찰 수사 무마 ▲장남의 국정원 채용 개입 ▲ 해당 업무 보좌진 동원 ▲차남 대학 편입학 및 취업 특혜 ▲지역구 병원 진료 특혜 ▲대한항공 호텔 숙박권 수수·의전 요구 등 의혹도 제기됐다.경찰은 이날 김 의원 배우자의 법인카드 유용 의혹과 관련해 김 의원의 전자기기 포렌식 선별 작업을 진행했다. 또 배우자에게 법인카드를 건네 업무상 배임 등 혐의를 받는 조진희 전 동작구의원도 피의자 신분으로 소환 조사했다.박 청장은 “김 의원의 13개 의혹에 대해 공공범죄수사대에서 전담해 필요한 수사를 속도감 있게 하고 있다”고 밝혔다. 김 의원에 대한 소환이 늦다는 지적에 대해선 “워낙 조사할 게 많았다”는 취지로 답했다.앞서 경찰은 김 의원의 배우자 이모씨를 한 차례 소환한 바 있다. 또 김 의원의 최측근으로 꼽히는 이지희 동작구의회 부의장도 두 차례 소환해 조사를 진행했지만 김 의원은 소환하지 않아 ‘늑장 수사’ 비판이 제기됐다. 경찰은 강선우 무소속 의원의 공천헌금 1억원 수수 의혹과 관련해 김경 전 서울시의원을 공천하게 된 과정에 대해서도 김 의원에게 물을 것으로 보인다.한편 검찰은 지난 5일 경찰이 강 의원과 김 전 시의원에 대해 신청한 구속영장의 청구 여부를 두고 법리 검토 중이다. 검찰의 청구 시점에 따라 강 의원에 대한 체포동의안 표결 등 관련 절차는 설 연휴 이후가 될 가능성도 제기된다. 과거 사례를 보면 영장 청구 이후 구속 여부가 결정되기까지 열흘 이상 소요되기도 했다.손지연 기자