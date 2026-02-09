하계 올림픽 홍보 금지 탓?… 문체부, 전북지사 코리아하우스 참석 제지 논란

하계올림픽 국내 후보도시 ‘전북 홀대’ 도 넘었다

문체부 심사 앞두고 냉가슴 앓는 전북도 공무원들

문체부 공식 사과하고 재발 방지책 마련 여론 높아

이미지 확대 IOC 주관 고위직 옵저버 프로그램에 참석하기 위해 이탈리아 밀라노를 방문한 김관영 전북지사. 전북도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

문체부가 지난 6일 동계올림픽이 열리고 있는 이탈리아 밀라노 현지에서 가진 ‘코리아하우스 개막식’에 김관영 전북지사의 참석을 제지한 사실이 뒤늦게 알려져 파문이 일고 있다. 2036 하계 올림픽 유치에 나선 김 지사가 IOC 위원을 대상으로 개최도시 홍보를 하는 것은 금지됐기 때문이라는 이유지만 문체부의 융통성 없는 처사가 도를 넘었다는 불만이 터져나오고 있다.9일 서울신문 취재를 종합하면 김 지사는 6~10일 열리는 IOC 주관 고위직 옵저버 프로그램에 참석하기 위해 밀라노를 방문했다. 이 프로그램은 올림픽 유치 희망도시를 대상으로 대회 유치·개최 노하우를 공유하기 위해 마련됐다.특히, 김 지사는 5~17일 대한체육회가 현지에서 운영하는 코리아하우스 프로그램에 참석해 2036 하계올림픽 국내 후보도시인 전주의 문화적 가치와 도시 이미지를 홍보한다는 계획이었으나 시작부터 벽에 부딪쳤다.김 지사는 문체부의 제지에 막혀 개막식에 참석하지 못하고 발길을 돌려야 하는 수모를 당했다. 문체부는 김 지사에게 이날 행사에 참석할 수 있는 비표조차 지급하지 않았다.문체부의 조치는 IOC가 올림픽 유치 희망도시의 IOC 위원 접촉과 홍보를 엄격하게 금지하고 있기 때문이라는 이유였다.하지만 전북과 경쟁하는 다른 국가 도시의 경우 매우 활발하게 IOC 위원들을 접촉하며 개최도시 홍보를 펼쳐 문체부의 방침과 매우 대조적이었다는 후문이다.전북에서는 문체부가 비공식적으로라도 2036 하계 올림픽 유치를 지원하지는 못할 망정 대한체육회가 주최하는 행사 개막식 참석을 막은 것은 중앙부처가 지자체를 홀대한 것이라는 여론이 비등하다.더구나 전북은 지난해 2월 서울을 제치고 2036 하계올림픽 국내 후보도시로 선정된 이후 문체부로부터 보이지 않는 차별과 홀대에 시달려온 것으로 알려져 이번 사태를 더욱 심각하게 받아들이는 분위기다. 전북도는 문체부의 비협조적인 태도를 청와대 등에 수차례 전달하고 시정을 요구했지만 크게 달라지지 않았다는 평가다.2036 하계올림픽 국내 후보도시 심사를 코앞에 앞두고 있는 전북도는 이번 문체부의 홀대에 대해 공식적으로 항의조차 하지 못한채 냉가슴을 앓고 있다. 문체부가 이런저런 꼬투리를 잡아 고의로 심사를 지연시키는 등 불이익을 걱정하는 마음이 앞서기 때문이다.전북도는 이재명 대통령이 전북 타운홀 미팅 등에서 2036 하계 올림픽 유치에 높은 관심을 보이고 문체부에 적극 협조를 지시해야 물꼬 트일 것으로 기대하고 있다.반면 이 같은 소식을 전해들은 도민들은 문체부가 공식적으로사과하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다고 입을 모은다. 아무리 칼자루를 쥐고 있는 중앙부처라 할지라도 지자체를 푸대접하는 관행을 이번 기회에 뜯어고쳐야 한다는 주장이다.전북도 한 간부는 “문체부가 2036 하계올림픽 국내 후보 도시로 전주가 선정된 것에 대해 매우 불편한 심기를 보인 것은 한두번이 아니다”며 “문체부와 기재부의 심사를 받아야 하는 입장에서 화를 억누르고 있지만 너무 한다는 불만을 억누르는데 인내심의 한계를 느낀다”고 털어놓았다.전주 임송학 기자