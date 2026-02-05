사회 [포토] ‘출산장려금 지급증서’ 보는 아기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/05/20260205800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-05 13:37 입력 2026-02-05 13:37 1/ 5 이미지 확대 부영그룹, 출산장려 행사5일 서울 중구 세종대로 부영태평빌딩에서 열린 2026년 부영그룹 시무식 및 출산장려지원 행사에 출산장려금을 지급받은 부영그룹 직원 가족들이 참석해 있다. 부영그룹은 자녀를 출산한 직원에게 자녀 1인당 1억원씩, 총 36억원의 출산장려금을 지급했다. 현재까지 누적 출산장려금 지급액은 134억원 이다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 부영그룹, 출산장려 행사5일 서울 중구 세종대로 부영태평빌딩에서 열린 2026년 부영그룹 시무식 및 출산장려지원 행사에 출산장려금을 지급받은 부영그룹 직원 가족들이 참석해 있다. 부영그룹은 자녀를 출산한 직원에게 자녀 1인당 1억원씩, 총 36억원의 출산장려금을 지급했다. 현재까지 누적 출산장려금 지급액은 134억원 이다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 부영그룹, 출산장려 행사5일 서울 중구 세종대로 부영태평빌딩에서 열린 2026년 부영그룹 시무식 및 출산장려지원 행사에 출산장려금을 지급받은 부영그룹 직원 가족들이 참석해 있다. 부영그룹은 자녀를 출산한 직원에게 자녀 1인당 1억원씩, 총 36억원의 출산장려금을 지급했다. 현재까지 누적 출산장려금 지급액은 134억원 이다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 부영그룹, 출산장려 행사5일 서울 중구 세종대로 부영태평빌딩에서 열린 2026년 부영그룹 시무식 및 출산장려지원 행사에 출산장려금을 지급받은 부영그룹 직원 가족들이 참석해 있다. 부영그룹은 자녀를 출산한 직원에게 자녀 1인당 1억원씩, 총 36억원의 출산장려금을 지급했다. 현재까지 누적 출산장려금 지급액은 134억원 이다. 2026.2.5 연합뉴스 이미지 확대 부영그룹, 출산장려 행사5일 서울 중구 세종대로 부영태평빌딩에서 열린 2026년 부영그룹 시무식 및 출산장려지원 행사에 출산장려금을 지급받은 부영그룹 직원 가족들이 참석해 있다. 부영그룹은 자녀를 출산한 직원에게 자녀 1인당 1억원씩, 총 36억원의 출산장려금을 지급했다. 현재까지 누적 출산장려금 지급액은 134억원 이다. 2026.2.5 연합뉴스 5일 서울 중구 세종대로 부영태평빌딩에서 열린 2026년 부영그룹 시무식 및 출산장려지원 행사에 출산장려금을 지급받은 부영그룹 직원 가족들이 참석해 있다. 부영그룹은 자녀를 출산한 직원에게 자녀 1인당 1억원씩, 총 36억원의 출산장려금을 지급했다. 현재까지 누적 출산장려금 지급액은 134억원 이다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 부영그룹이 자녀 1인당 지급하는 출산장려금은? 1억원 5천만원