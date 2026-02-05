[포토] ‘출산장려금 지급증서’ 보는 아기

1 / 5 이미지 확대 부영그룹, 출산장려 행사 5일 서울 중구 세종대로 부영태평빌딩에서 열린 2026년 부영그룹 시무식 및 출산장려지원 행사에 출산장려금을 지급받은 부영그룹 직원 가족들이 참석해 있다. 부영그룹은 자녀를 출산한 직원에게 자녀 1인당 1억원씩, 총 36억원의 출산장려금을 지급했다. 현재까지 누적 출산장려금 지급액은 134억원 이다. 2026.2.5 연합뉴스

5일 서울 중구 세종대로 부영태평빌딩에서 열린 2026년 부영그룹 시무식 및 출산장려지원 행사에 출산장려금을 지급받은 부영그룹 직원 가족들이 참석해 있다.부영그룹은 자녀를 출산한 직원에게 자녀 1인당 1억원씩, 총 36억원의 출산장려금을 지급했다. 현재까지 누적 출산장려금 지급액은 134억원 이다.온라인뉴스부