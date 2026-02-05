전통시장 지역경제 거점으로…부산시, 사업성·공공성 갖춘 정비 기획 지원

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시는 전통시장을 지역경제의 새로운 거점 공간으로 재도약시키기 위한 ‘부산형 공공지원 시장 정비 통합기획’을 추진한다고 5일 밝혔다.공공지원 시장 정비 통합기획은 공공이 기획 역량과 전문성을 활용해 시장 정비 사업을 기획함으로써 해당 사업이 신속하고 안정적으로 추진될 수 있도록 지원하는 정책이다.부산에 있는 총 189개 전통시장 중 정비가 필요한 곳은 107곳인데, 그동안 시장 정비 사업이 민간 중심으로 추진되면서 사업성 판단의 어려움, 장기지역은, 이해관계 갈등 등에 따라 다수 사업이 초기에 추진 동력을 잃는 일이 반복됐다.통합기획의 주요 내용은 시는 전문가 컨설팅을 통한 사업성 분석과 기획·설계 지원, 사업추진계획 수립 용역 지원, 정비 기간 중 상인 생업 보호를 위한 임시시장 조성 지원, 주민·상인 참여 확대, 시장 정비 사업 운영기준 및 표준 가이드라인 마련 등을 제공한다.시장 정비사업의 장기 지연 또는 중단을 예방하기 위해 사업 초기 단계에 도입하는 전문가 컨설팅에는 건축, 도시계획, 법률, 부동산, 사업성 분석 등 분야별 전문가가 참여해 사업 대상지 여건을 종합적으로 분석한다.또 시는 시장 정비사업이 일관되고 체계적으로 추진될 수 있도록 운영기준과 표준 가이드라인을 마련하고, 관련 제도 정비도 함께 추진한다. 이를 통해 단순 판매시설 중심의 정비를 넘어, 전통시장이 주민 생활과 밀접한 사회 기반 시설(SOC) 기능을 갖춘 지역 거점 공간이 될 수 있도록 유도할 계획이다.시는 오는 2월 컨설팅 대상지 공모를 통해 수요를 파악하고 사업비를 단계적으로 확보할 계획이다.부산시 관계자는 “이번 시정 정비 통합기획 사업은 공공이 먼저 길을 열고 민간과 상인, 주민이 함께 시장의 미래를 완성하는 새로운 모델이 될 것”이라며 “상인에게 안정적인 일터를, 시민에게는 더 나은 도시 환경을 제공하고, 시장이 다시 지역 거점이 될 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자