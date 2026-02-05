경북도, 노지 스마트팜 사과 교육·체험장 공모 선정

이미지 확대 안동에 조성될 사과 스마트팜 조감도. 경북도 제공

경북도는 농림축산식품부가 주관하는 ‘노지 스마트팜(사과) 교육·체험장 조성 사업’ 공모에 선정됐다고 5일 밝혔다.이 사업은 스마트팜 전환을 희망하는 농업인을 전문 경영인으로 체계적으로 양성하기 위해 올해 처음 도입됐다.도는 내년까지 안동시 임동면 망천리 일원에 18억원을 투입해 4.3㏊ 규모의 단계별 체험·교육장을 만들 계획이다.1단계인 입문형 과원에서 묘목 정식부터 수형 구축까지 사과 생육 전반과 스마트팜 기본 개념을 익히고, 2단계 보급형 과원에서는 농가 현장에 즉시 도입할 수 있는 스마트팜 장비를 활용해 장비 운용 능력을 높이는 교육을 제공한다.3단계 고급형 과원은 데이터 기반 정밀 관수·관비 시스템과 자연재해 방지 시설 등 최첨단 기술을 집약해 미래 스마트농업의 고도화 모델을 제시한다.경북은 전국 사과 생산량의 62.2%를 차지하는 주산지다.도는 안동(사과), 의성(마늘) 노지 스마트농업 시범단지 성과를 바탕으로 스마트농업 표준모델을 고추, 양파 등 다양한 품목으로 확대 적용할 계획이다.박찬국 경북도 농축산유통국장은 “노지 스마트농업은 기후변화와 인력 부족이라는 농업의 구조적 문제 해결을 위해 꼭 필요한 사업”이라며 “이번 교육·체험장이 농가 소득 증대로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.안동 김상화 기자