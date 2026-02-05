황명석 참여혁신국장, 경북 37대 행정부지사 취임

이미지 확대 경북도 제공

황명석(사진) 행정안전부 참여혁신국장이 5일 경북도 제37대 행정부지사로 취임했다.이날 황 부지사는 이철우 도지사부터 임명장을 받자마자 취임식도 생략한 채, 산불 피해 재건 현장을 찾는 등 민생 현안을 챙기는 데 집중했다.황 신임 부지사는 경주 출신으로 포항 대동고와 영남대 공법학과를 졸업했다. 1997년 제2회 지방고등고시에 합격한 뒤, 포항 남구청 환경위생과장을 시작으로 공직에 입문했다.공정거래위원회 특수거래팀장, 청와대 경제·정무 수석비서관실 행정관, 행정자치부 창조정부기획과장, 주일본 대사관 참사관, 행안부 혁신조직국장 등을 거쳤다.2021년 12월부터 1년 1개월 간 경북도 기획조정실장으로 근무한 경험도 있다. 온화한 성품의 소유자로 알려져 있다.행정안전부 주요 보직을 지내며 중앙행정과 지방행정을 아우르는 폭넓은 경험을 쌓아왔고, 정책 기획 능력과 현장 중심의 행정 추진력이 뛰어나다는 평가를 받고 있다.도는 중앙과 지방 행정 경험이 풍부한 황 행정부지사가 도정의 안정적 추진과 현안 해결에 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다.안동 김상화 기자