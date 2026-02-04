강원특별법 개정 늦장에 ‘부글부글’…국회로 상경투쟁

범국민추진협 “도민 의지 전달할 것”

김진태 “3특 역차별” 강하게 비판

이미지 확대 강원도의회는 3일 의회 앞에서 강원특별법 3차 개정을 촉구하는 건의문을 발표했다. 강원도의회 제공

이미지 확대 김진태 강원지사는 3일 도의회 임시회 신년연설에서 강원특별법 3차 개정을 촉구했다. 연합뉴스

강원도민들이 ‘강원특별자치도 설치와 미래산업글로벌도시 조성을 위한 특별법’(이하 강원특별법) 3차 개정을 위해 힘을 모으고 있다. 강원도의 자치권을 강화하고 규제를 푸는 40개 입법과제로 이뤄진 3차 개정안은 2024년 9월 발의됐으나 여야 정쟁 속 뒷전으로 밀려 17개월째 표류하고 있다.강원특별자치도 범국민추진협의회(이하 범추협)는 오는 9일 국회 본관 앞에서 대규모 결의대회에 나선다고 4일 밝혔다. 이 자리에서 범추협은 10일 예정된 국회 행정안전위원회 법안소위에 3차 개정안을 상정할 것을 촉구할 계획이다. 앞선 2023년 5월에도 범추협은 상경투쟁을 벌여 강원특별법 2차 개정을 이끌어냈다. 정준화 범추협 총괄부단장은 “이름뿐인 자치가 아닌 도민이 체감하는 변화를 만들어야 한다”며 “이번 상경투쟁을 통해 3차 개정안의 국회 통과를 염원하는 도민들의 강한 의지를 전달할 것”이라고 말했다.도의회는 지난 3일 조속한 3차 개정안 처리를 요구하는 건의문을 발표했다. 도의원 일동은 “강원특별법 방치는 지역발전을 가로막는 또 다른 형태의 규제다”며 “이제라도 즉시 법안 심사에 착수해 통과시킴으로써 본연의 책무를 다해야 한다”고 말했다.같은 날 도의회 임시회 신년연설에서 나선 김진태 강원지사는 대전·충남, 광주·전남 통합으로 인해 특별자치도가 역차별받는다고 주장하며 “3특(강원·전북·제주)을 무시한 채 5극(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권)만을 위한 정책을 펼치려고 한다면 저 김진태, 강원도지사를 밟고 가라”고 목소리를 높였다.춘천 김정호 기자