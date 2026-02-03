학교법인 서강대, 이선경 후원자와 ‘바오로기금’ 약정식 개최

이미지 확대 학교법인 서강대학교(이사장 전주희)는 지난 2일, 서강대학교 본관 이사장실에서 이선경 후원자와 함께 바오로기금 약정식을 개최했다. 서강대학교 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

학교법인 서강대학교는 지난 2일 서강대 본관 이사장실에서 이선경 후원자와 ‘바오로기금’ 약정식을 진행했다고 3일 밝혔다.이선경 후원자는 2009년부터 서강의 교육이념에 공감해 꾸준한 나눔을 실천해 온 인물이다. 그간 바오로기금 4억 100만원을 비롯해 제2경영관 건립기금 1억 500만원, 서강사랑기금 3억원 등 학교 발전과 인재 양성을 위해 총 12억원이 넘는 거액을 출연해 왔다.이번 약정을 통해 이 후원자는 2026년부터 2028년까지 3년간 총 3억원을 추가로 기탁하기로 했다. 출연된 기금은 학교법인이 운영하는 수익사업의 재원으로 활용되며, 여기서 발생하는 수익은 매년 서강대 학생들을 위한 장학금 등으로 환원될 예정이다. 이는 단발성 지원을 넘어 안정적인 수익 구조를 통해 지속 가능한 후원 기반을 마련한다는 취지다.전주희 이사장은 “이선경 후원자님의 고귀한 뜻을 다시 한번 확인하는 뜻깊은 자리”라며 “기부하신 소중한 정성이 법인의 책임 있는 운영을 통해 학생들에게 충실히 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 감사를 표했다.이날 행사에는 이선경 후원자와 전주희 이사장, 조인영 상임이사 등이 참석했으며 기부약정서 서명과 감사패 전달식 순으로 진행됐다.주현진 기자