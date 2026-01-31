8500만개 팔렸는데…“집에 있다면 당장 버리세요” 가짜라는 ‘이 크림’

이미지 확대 동국제약 센텔리안24 위조 제품 유통 주의. 동국제약 제공

동국제약이 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24의 위조 제품이 온라인에서 유통되고 있다며 소비자들에게 각별한 주의를 당부하고 나섰다.31일 업계에 따르면 동국제약은 홈페이지를 통해 최근 일부 온라인 오픈마켓에서 센텔리안24 주요 제품인 ▲마데카 크림 타이트 리프팅 마데카 크림 타임리버스 ▲마데카 크림 액티브 스킨 포뮬러 ▲더 마데카 크림 ▲멜라캡처 앰플 프로 등의 위조품이 유통되고 있다고 공지했다.마데카크림은 동국제약이 지난 2015년 출시 이후 누적 판매량 8500만개에 달할 정도로 더마 코스메틱 대표 상품으로 자리 잡았다.동국제약이 함께 공개한 사진에 따르면 해당 위조 제품들은 소비자들이 쉽게 구분하기 어려울 만큼 정품과 비슷한 외관을 갖추고 있다. 정확한 성분 정보를 확인할 수 없는 제품을 피부에 직접적으로 사용할 경우 피부에 심각한 악영향을 일으킬 수 있어 주의가 요구된다.동국제약은 현재 유통 중인 위조 제품과 정품의 차이를 구분할 수 있는 안내 자료를 마련해 소비자들에게 적극적으로 알리고 있다.아울러 오픈마켓을 포함해 온라인 유통 채널을 대상으로 상시 모니터링을 강화하고, 위조 제품 판매자 대상 법적 대응을 통해 소비자 보호에 나선다는 방침이다.동국제약 센텔리안24 관계자는 “최근 접수되는 가품은 외관상 정품과 매우 유사하게 유통되고 있어 소비자 혼선 및 피해 우려가 커지고 있는 상황”이라고 전했다.이어 “소비자들은 반드시 정식 유통처를 통해 제품을 구매할 것”을 요청하며 “동국제약은 위조 제품 및 악의적 판매자 근절을 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.하승연 기자