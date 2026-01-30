충북 음성에서 공장 화재...행안장관 “총력 다하라”

물티슈·기저귀 생산하던 공장

관계자 2명 연락두절...수색 작업

소방 인력 105명 동원해 진화 중

소방청은 30일 오후 2시 56분쯤 충북 음성군 맹동면의 생활용품 생산 공장에서 원인을 알 수 없는 불이 나 대응 2단계를 발령했다고 밝혔다. 소방청 제공

충북 음성군의 한 공장에서 불이 나 소방청이 대응 2단계를 발령한 가운데 행정안전부도 총력 대응에 나섰다.소방청은 30일 오후 2시 56분쯤 충북 음성군 맹동면의 생활용품 생산 공장에서 원인을 알 수 없는 불이 났다고 밝혔다. 소방 당국은 연소가 확대될 우려에 대비해 오후 3시 20분 대응 1단계를 발령한 데 이어 오후 3시 25분 대응 2단계로 격상했다.공장 내 작업자 100여 명은 신속히 대피를 완료했으나, 관계자 2명이 연락 두절 상태로 확인돼 위치 추적과 수색·구조 활동을 집중적으로 실시하고 있다.공장은 물티슈와 기저귀 등을 생산하던 곳으로, 유해화학물질과 위험물은 없는 것으로 파악됐다. 소방 당국은 인력 105명, 장비 56대, 헬기 6대를 동원해 진화 작업 중이다.윤호중 행안부 장관은 공장 화재와 관련해 “소방청과 경찰청, 충청북도, 음성군 등 관련기관은 가용인력과 장비를 총동원해 인명구조와 화재진압에 총력을 다하라”라고 지시했다.이어 “인명피해가 발생하지 않도록 신속한 주민대피를 돕고 화재진압 과정에서 소방대원 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다해달라”고 당부했다.윤 장관은 “공장 주변에 불씨가 비화해 산불로 확산하지 않도록 선제적으로 방어선을 구축하는 등 산불 대비·대응에 철저히 해달라”고 강조했다.소방 당국은 불길을 잡는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.세종 김우진 기자