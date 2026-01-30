충남경찰, 캄보디아 송환 스캠범죄 조직원 17명 구속 송치

2개 조직에서 활동, 협박 강요 등 인정되지 않아

경찰 사건 이미지.

캄보디아에서 혼인 빙자 사기 범죄에 가담한 혐의로 강제 송환돼 충남 경찰청에서 수사받은 조직원들이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.충남 경찰청 형사기동대는 30일 캄보디아 거점 혼인 빙자 사기 범죄조직 등에 대한 수사를 마무리하고 17명을 범죄단체 가입 및 활동 등 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다. 이들 대부분은 캄보디아 시아누크빌과 포이펫 지역에서 2024년 12월부터 지난달까지 혼인 빙자 사기 범죄를 벌인 ‘포이펫 조직’ 소속으로, 피해자 32명으로부터 50억원 상당을 속여 뺏었다.사회관계망서비스(SNS)에서 조건 만남을 가장해 피해자에게 접근한 뒤 이들이 만든 사이트로 유도해 가입비 또는 여성 후원비 명목으로 금전을 뜯어냈다. 포이펫 조직은 중국인 총책 아래 한국인 관리자를 두고 한국인 조직원 67명이 활동했던 것으로 조사됐다.피의자 중 2명은 캄보디아 ‘몬돌끼리 조직’ 조직원으로, 지난달 코리아전담반과 범죄 단지를 소탕해 27명을 검거한 바 있다. 나머지 피의자들은 캄보디아에 구금돼 있는 상태로, 3차 송환 때 압송할 예정이다.몬돌끼리 조직원 중 한국인은 28명으로, 지난해 8월부터 검거 직전까지 피해자 53명을 대상으로 23억 3000만원 상당을 뜯어냈다. 이들은 여성으로 가장해 채팅으로 피해자를 유혹한 뒤 가짜 가상자산 거래소에 투자하게 해 범행을 벌인 것으로 드러났다. 또 관공서 담당자로 숙여 물품을 납품받을 것처럼 접근한 뒤 대리구매를 요청하는 방식으로 금전을 뺏은 ‘노쇼 사기’도 저질렀다.조사 결과 이들 조직은 조직원 간 가명을 쓰고 근무 중에 휴대전화 사용을 금지하는 등 내부 보안을 강화해 범행을 은폐한 것으로 드러났다. 구속 송치된 17명의 피의자는 SNS 구직광고와 지인 소개 등을 통해 조직에 가입했거나 도박 빚 상환과 경제적인 이익을 위해 범행에 가담했다고 진술한 것으로 전해졌다.일부 피의자가 폭행·감금·강요 등을 주장했으나 범죄 단지 내에 유흥업소·미용실·병원·쇼핑몰 등 각종 편의시설이 갖춰져 있었고 자유롭게 생활한 것으로 드러나 사실이 아닌 것으로 파악됐다고 경찰은 설명했다.경찰은 총책에 대해 적색수배를 내리는 등 검거되지 않은 피의자들에 대해서도 추적을 이어갈 방침이다.대전 박승기 기자