90대 노모 때려 숨진게 한 딸·증거인멸한 사위 검찰 송치

90대 노모를 때려 숨지게 한 혐의를 받는 60대 딸과 증거를 인멸한 혐의를 받는 사위가 검찰에 넘겨졌다.
인천 부평경찰서는 존속폭행치사 혐의로 구속한 60대 여성 A씨의 죄명을 존속살해 혐의로 변경해 검찰에 송치했다고 30일 밝혔다.
경찰은 또 증거인멸과 존속살해 방조 혐의로 A씨 남편 60대 B씨도 검찰에 구속 송치했다.
A씨는 지난 20일 낮 12시쯤 인천 부평구 자택에서 90대 노모 C씨를 여러 차례 때려 사흘 뒤 숨지게 한 혐의를 받는다. B씨는 아내의 폭행을 방조하고 범행 증거를 인멸한 혐의다.
경찰은 애초 A씨에 대해 존속폭행치사 혐의를 적용했으나, A씨가 C씨를 보호해야 할 의무를 다하지 않아 부작위에 의한 살인 혐의가 성립한다고 보고 존속살해 혐의로 변경했다.
경찰은 지난 23일 A씨 신고를 받고 현장에 출동했으며 C씨 온몸에 멍 자국이 발견된 점 등을 토대로 A씨와 B씨를 긴급 체포했다.
A씨는 경찰에서 “가정사 때문에 어머니를 폭행했다”고 진술한 것으로 전해졌다.
C씨 시신을 부검한 국립과학수사연구원은 “다발성 골절로 인한 치명상으로 추정된다”는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
경찰이 60대 딸 A씨의 죄명을 변경한 이유는?