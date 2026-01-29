경북도, 공공산후조리원·신생아집중치료 인프라 확충으로 저출생 대응

이미지 확대

경북도는 저출생 극복을 위해 임신·출산 공공 인프라를 확대한다고 29일 밝혔다.현재 운영 중인 김천 공공산후조리원(14실)을 증축해 내년에 26실 규모로 확충하고 올해 하반기 예천 공공산후조리원(12실) 운영에 들어갈 예정이다.또 의성 공공산후조리원(10실), 안동 거점형 공공산후조리원(14실)을 내년 하반기에 개소할 계획이다.2022년 10월부터 운영되고 있는 김천 공공산후조리원은 민간보다 크게 낮은 비용에 양질의 산후조리 서비스를 제공하고 있다.일반적인 민간 산후조리원은 2주 이용료가 280만∼350만원 수준이나 김천 공공산후조리원은 168만원이다.경북도와 구미시는 차의과대학교 부속 구미차병원과 협약을 맺고 2024년부터 신생아집중치료센터를 운영 중이다.도내에서 유일하게 365일 24시간 응급 분만과 신생아 집중 치료가 가능한 시설이다.이전에는 도내에 신생아집중치료센터가 없어 수많은 고위험 신생아가 대구·대전 등 인근 지역으로 원정 치료를 떠나야만 했으나 센터 개소 이후 모두 412명의 신생아가 집중 치료를 받았다.또 182건의 응급분만을 포함해 모두 821건의 분만이 시행됐다.이철우 경북도지사는 이날 공공산후조리원과 신생아집중치료센터를 잇달아 방문해 현장의 목소리를 듣고 개선 방안을 논의했다.이 지사는 “울진·상주·김천에 이어 추가로 개원할 예정인 예천·안동·의성 공공산후조리원도 차질 없이 준비하겠다”며 “임신·출산 환경 조성에 박차를 가해 출산 가정의 부담을 완화하고 건강한 양육 환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.안동 김상화 기자