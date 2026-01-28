[포토] 멈춰 선 물레방아

1 / 3 이미지 확대 한파가 이어지고 있는 28일 경기도 용인시 한국민속촌 물레방아가 얼어있다. 2026.1.28.

연합뉴스

이미지 확대 한파가 이어지고 있는 28일 경기도 용인시 한국민속촌 물레방아가 얼어있다. 2026.1.28 연합뉴스

이미지 확대 한파가 이어지고 있는 28일 경기도 용인시 한국민속촌 물레방아가 얼어있다. 2026.1.28 연합뉴스

‘서고동저’ 기압계에 북서풍이 지속해서 불어 들면서 춥고 건조한 날씨가 이어지겠다.28일 아침에도 중부지방을 중심으로 기온이 -10도 안팎까지 떨어지면서 추웠다.오전 8시 주요 도시 기온은 서울 -9.1도, 인천 -7.8도, 대전 -9도, 광주 -5.4도, 대구 -4.6도, 울산 -3.4도, 부산 -1.5도다.낮 최고기온은 -3∼7도일 것으로 예상된다.동해안 쪽을 제외한 중부지방은 낮에도 기온이 영상으로 오르지 않는 지역이 많겠다.해안을 중심으로 부는 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍은 추위를 부추기겠다.대기가 건조한 상황이라 강풍은 화재 위험성도 키우겠다.서울과 경기내륙 일부, 강원중·남부내륙, 강원동해안·산지, 전남동부남해안, 영남 등 수도권과 백두대간 동쪽은 건조특보가 내려진 상태로 매우 건조하겠으니 특히 불을 조심해야 한다.북서풍이 불면서 춥고 건조한 날씨는 당분간 이어질 것으로 예상된다.온라인뉴스부