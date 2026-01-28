광주·전남신보, 전남·광주 행정통합 지지 공동선언

“통합 신용보증체계 구축… 소상공인 금융지원 시너지”

광주신용보증재단과 전남신용보증재단이 광주·전남 행정통합을 지지하는 공동선언을 발표했다.양 재단은 28일 광주신용보증재단 본점에서 공동선언식을 열고, 광주·전남 행정통합의 정책적·경제적 취지에 공감하며 통합 신용보증 지원체계 구축을 위해 협력을 확대해 나가기로 뜻을 모았다.이날 선언에는 양 재단 이사장과 노동조합 위원장이 참석했다.이번 공동선언은 행정통합을 계기로 광주·전남 지역 소기업·소상공인에 대한 금융지원과 보증제도를 보다 유기적으로 연계해 정책금융의 실효성을 높이자는 데 의미가 있다.특히 통합 과정에서 지원 공백이 발생하지 않도록 제도적·행정적 협력을 강화하기로 했다.양 재단의 통합이 추진될 경우 기관 규모와 소상공인 지원 기능은 대폭 확대될 전망이다.2025년 말 기준 양 재단의 기본재산은 총 5155억원(광주 2219억원, 전남 2936억원)으로, 통합 시 전국 3위 규모의 신용보증재단으로 재편된다.이강근 전남신보 이사장은 “광주·전남 행정통합이 지역경제 기반 강화를 위한 정책 환경 조성의 출발점이 되기를 기대한다”며 “통합 과정에서 소기업·소상공인에 대한 지원 공백이 발생하지 않도록 광주신보와 긴밀히 협력해 제도적·행정적 준비를 철저히 해 나가겠다”고 말했다.염규송 광주신보 이사장은 “광주·전남 행정통합은 지역경제 경쟁력을 높이고 소상공인·중소기업 지원의 실효성을 강화하는 중요한 전환점”이라며 “정책금융 중심기관으로서 행정통합 논의에 적극 힘을 보태겠다”고 밝혔다.양 재단은 앞으로도 광주·전남 행정통합 논의에 적극 공감하며, 지역경제 활성화와 금융지원 강화를 위한 협력을 지속해 나갈 계획이다.광주 서미애 기자