진천군 근로자 평균 급여 4059만원…상승률 비수도권 1위

이미지 확대 진천군 평균 급여 증가 그래픽. 진천군 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북 진천군 근로자들의 평균 급여 상승세가 전국 최상위 수준으로 나타났다.27일 진천군에 따르면 2024년 진천군 주소지 기준 근로자 평균 급여가 4059만원으로 조사됐다.이는 2016년 2789만원 대비 8년간 1280만원이 증가한 것으로 상승률이 45.5%에 달한다. 이 증가율은 전국 229개 기초단체 가운데 7위, 82개 군 단위 지자체 가운데 1위다.1위는 서울 용산구 52.8%, 2위는 성동구 51.1%, 3위는 강동구 50.7% 등 1등부터 6위까지가 수도권이라 비수도권만 따지면 전국에서도 1위다.같은 기간 전국 평균 근로자 급여 상승 폭은 35.3%다.원천징수지 기준 급여도 같은 기간 3267만원에서 4649만원으로 1382만원 증가하며 42.3%의 증가율을 보였다.원천징수지 평균 급여는 7년 연속 도내 1위다.주소지 기준 소득은 해당 지역에 거주하는 사람의 급여고, 원천징수지 기준 소득은 해당 지역에 직장을 두고 있는 사람의 급여다.진천지역의 주소지와 원천징수지 기준 소득이 지속해 동반 성장하는 것은 투자유치-일자리 창출-인구 증가-정주 여건 개선으로 이어지는 군의 지역발전 선순환 구조 구축 전략 때문으로 분석된다.군은 지난 10년간 매년 1조원 이상 투자유치를 달성했다. 이를 통해 1만 8300명 이상의 고용 창출과 1만 8600여명의 인구 증가를 견인했다.군 관계자는 “원천징수지 기준 급여가 주소지 기준 급여보다 많다는 것은 진천에 직장을 두고 외지에서 출퇴근하는 근로자가 많다는 것을 의미한다”며 “정주 인프라를 확충해 직장·주거 불일치 문제를 해소하겠다”고 말했다.진천 남인우 기자