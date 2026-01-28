사회 상주 야산서 벌목 작업 70대, 나무 깔려 숨져 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/28/20260128500009 URL 복사 댓글 0 김상화 기자 수정 2026-01-28 07:45 입력 2026-01-28 07:45 이미지 확대 27일 오후 8시 25분쯤 경북 상주시 화동면 야산에서 벌목 작업 중이던 A(70대)씨가 나무에 깔렸다. A씨는 지인에 의해 발견됐으나 이미 숨진 상태였다.경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.상주 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! A씨가 사망한 직접적인 원인은 무엇인가요? 나무에 깔림 추락사고