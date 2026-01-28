메뉴
상주 야산서 벌목 작업 70대, 나무 깔려 숨져

김상화 기자
수정 2026-01-28 07:45
입력 2026-01-28 07:45
이미지 확대


27일 오후 8시 25분쯤 경북 상주시 화동면 야산에서 벌목 작업 중이던 A(70대)씨가 나무에 깔렸다.

A씨는 지인에 의해 발견됐으나 이미 숨진 상태였다.

경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.

상주 김상화 기자
