상주 야산서 벌목 작업 70대, 나무 깔려 숨져

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

27일 오후 8시 25분쯤 경북 상주시 화동면 야산에서 벌목 작업 중이던 A(70대)씨가 나무에 깔렸다.A씨는 지인에 의해 발견됐으나 이미 숨진 상태였다.경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.상주 김상화 기자