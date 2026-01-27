서울 중구, 청소년센터에 ‘스마트 스터디룸’

이미지 확대 중구·신세계 ‘스마트 스터디룸’ 개관 김길성(왼쪽 세번째) 서울 중구청장이 지난 21일 청소년센터에 문을 연 ‘스마트 스터디룸’에서 기념 사진을 찍고 있다.

서울 중구는 청소년들의 디지털 학습과 자기 계발을 지원하기 위해 중구 청소년센터 2층에 무료 학습 공간 ‘스마트 스터디룸’을 조성했다고 27일 밝혔다.지난 21일 문을 연 이곳은 108㎡ 면적에 1인실 스터디룸 4개와 오픈형 좌석 10개, 다인용 테이블 16석 등을 갖췄다. 청소년들의 디지털 교육 격차를 줄이기 위해 일체형 PC와 아이패드 등 디지털 학습기기와 초고속 무선 네트워크도 구비했다.스터디룸 조성은 신세계의 지원을 받아 이뤄졌다. 중구와 신세계, 중구 상권발전소가 지난해 4월 맺은 지역협력 협약에 따른 첫 결실이라고 중구는 설명했다. 청소년운영위원회를 통해 청소년 의견도 반영됐다.운영시간은 평일 오전 10시부터 오후 9시 50분까지다. 토요일은 오후 8시 50분까지, 일요일은 오후 5시 50분까지 운영한다. 1인실 스터디룸은 다음달부터 예약제로 운영되고, 일반 열람실은 자유롭게 이용할 수 있다.김길성 구청장은 개소식에서 “청소년의 눈높이에서 공간을 만들고, 민·관이 협력해 성과를 낸 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 청소년센터를 더욱 풍성한 배움과 소통의 공간으로 가꿔 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자