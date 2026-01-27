설 연휴 화재 예방 빈틈없다…전북소방본부, 화재취약시설 불시 조사·점검

이미지 확대 화재·소방 자료 이미지. 서울신문DB

설 연휴 기간 귀성객 이동이 늘고 전통시장과 다중이용시설 이용 증가로 화재 위험이 커질 것으로 예상돼 각별한 주의가 요구된다.전북특별자치도소방본부는 설 명절을 맞아 2월 15일까지 ‘설 명절 대비 화재예방대책’을 집중 추진한다고 27일 밝혔다.전북소방본부에 따르면 최근 5년간 설 연휴 기간 전북에서 발생한 화재는 총 168건으로 집계됐다.화재로 1명이 숨지고 5명이 다쳤다.재산피해도 8억원에 달했다.화재 원인은 60% 이상이 부주의로 분석됐다.이에 따라 전북소방본부는 전통시장과 다중이용시설, 공동주택 등 화재취약시설을 대상으로 불시 화재 안전 조사와 합동점검을 실시해 화재 위험 요인을 선제적으로 제거할 계획이다특히 화재 예방대책 기간 ▲화재위험 요인 제거 ▲화재예방 및 안전관리 강화 ▲대국민 홍보 강화 등 3대 중점 과제를 중점 추진할 예정이다.소방당국은 전통시장과 다중이용시설, 공동주택 등 화재취약시설을 대상으로 불시 화재 안전 조사와 합동점검을 실시해 화재 위험 요인을 선제 제거한다는 방침이다.또 노후 아파트와 피난 취약 시설을 중심으로 소방관서장 현장 안전 컨설팅을 실시해 맞춤형 화재 예방 지도도 병행한다.전북소방본부는 “설 명절은 가족과 이웃이 함께 모이는 소중한 시간인 만큼, 작은 부주의가 큰 화재로 이어지지 않도록 각별한 주의가 필요하다”며 “도민 모두가 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 화재 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.설정욱 기자