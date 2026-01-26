김경, 시의원직 사퇴… “강선우에 1억 공여 책임, 처벌 받겠다”

윤리위 개최 하루 앞두고 사직서

경찰, 민주당 인사 로비 의혹 수사

이미지 확대 공천헌금 1억 혐의 김경 서울시의원, 의원직 사퇴 김경 서울시의원(무소속·강서1)이 의원직 사퇴 의사를 밝힌 26일 오후 서울 중구 서울특별시의회 의원회관 김 의원실이 불이 꺼진 채 굳게 닫혀있다. 김 의원은 강선우 무소속 국회의원에게 공천헌금 1억원을 건넸다가 돌려받은 혐의(정치자금법 위반 등)로 경찰의 수사를 받고 있다. 2026.01.26. 뉴시스

2026-01-27 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강선우 무소속 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의로 수사를 받고 있는 김경 서울시의원이 26일 시의원직을 사퇴했다.김 시의원은 이날 변호인을 통해 “오늘 시의회 의장에게 시의원직 사직서를 제출했다”는 내용의 입장문을 냈다. 김 시의원은 “강선우 의원 측에 대한 1억원 공여 사건과 관련해 공직자로서 지켜야 할 도덕적 책무를 다하지 못한 점에 대해 무거운 책임을 통감한다”며 이같이 밝혔다. 김 시의원은 “금전 문제에 연루된 것만으로도 시민을 대표하기에 부족하다고 생각해 사퇴로 책임을 대신하고자 한다”며 “모든 수사와 조사 과정에 성실히 임하고, 잘못에 상응하는 법적 처벌을 달게 받겠다”고 말했다.최호정 서울시의회 의장이 사직서를 수리하면 김 시의원은 즉각 의원직에서 면직된다. 서울시의회는 당초 27일 윤리특별위원회를 열고 김 시의원에 대한 징계 수위를 논의할 예정이었으며, 지방자치법상 최고 수준인 ‘제명’ 가능성이 유력하게 거론돼 왔다.김 시의원은 2022년 지방선거 서울시의원 공천을 염두에 두고 당시 더불어민주당 소속이던 강 의원에게 1억원을 전달한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다. 경찰은 현재까지 강 의원 사건과 관련해 피의자 3명과 참고인 4명을 조사한 것으로 알려졌다. 강 의원은 한 차례, 김 시의원은 세 차례 경찰 조사를 받았다. 박정보 서울경찰청장은 “압수수색을 통해 필요한 자료를 확보해 분석 중이며, 절차에 따라 엄정하게 수사가 진행되고 있다”고 밝혔다.김 시의원은 2023년 강서구청장 보궐선거 당시 민주당 인사들에게 공천을 위해 로비를 펼친 의혹도 제기된 상황이다. 경찰은 서울시선거관리위원회로부터 관련 신고를 접수해 수사를 이어가고 있다. 경찰은 해당 의혹과 관련해 양모 전 서울시의회 의장을 정치자금법 위반 피의자로 입건해 수사 중이다. 경찰은 지난 24일 양 전 의장 자택을 압수수색해 휴대전화를 확보했으며, 김 시의원과의 연락 내역 등을 살펴볼 계획인 것으로 전해졌다.손지연 기자