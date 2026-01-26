메뉴
강추위에 동파된 수도계량기

도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-01-26 15:28
입력 2026-01-26 15:28
강추위에 동파된 수도계량기
강추위에 동파된 수도계량기 강추위가 계속되는 26일 서울 강북구 서울북부수도사업소에서 직원들이 동파된 수도계량기를 정리하고 있다. 2026.1.26. 도준석 전문기자


강추위가 계속되는 26일 서울 강북구 서울북부수도사업소에서 직원들이 동파된 수도계량기를 정리하고 있다.

도준석 전문기자
