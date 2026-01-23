메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

대구 표준지 공시지가 평균 1.43% 상승…군위군 4.33% ‘최대’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김상화 기자
수정 2026-01-23 17:43
입력 2026-01-23 17:43
이미지 확대
대구시청사 전경
대구시청사 전경


대구시는 올해 1월 1일 기준 표준지(1만7천200여필지) 공시지가가 작년보다 평균 1.43% 상승한 것으로 나타났다고 23일 밝혔다.

대구 표준지 공시지가 변동률은 전국변동률(3.36%)보다 1.93%포인트 낮은 수준이다.

표준지 공시지가는 개별공시지가 산정의 기준이 되고, 재산세 등 각종 조세 및 부담금 부과 기초자료로 활용된다.

지역별로는 군위군 4.33%, 수성구 2.08%, 중구 1.79%, 달성군 1.31%, 동구 1.21%, 남구 1.12%, 북구 1.08%, 달서구 0.82%, 서구 0.64% 등이다.

군위군의 상승 폭이 큰 것은 통합공항이전 등 대규모 인프라 계획에 따른 개발 기대감이 반영됐기 때문으로 대구시는 보고 있다.

표준지 중 최고 지가는 중구 동성로 법무사회관으로 ㎡당 3천976만원(전년 대비 0.68% 상승)이다. 최저 지가는 달성군 가창면 정대리 야산 일대로 ㎡당 380원(전년 대비 0.80% 상승)이다.

표준지 공시지가는 부동산 공시가격 알리미 사이트(www.realtyprice.kr)와 해당 표준지 소재지 시·구·군에서 열람할 수 있다.

공시지가에 이의가 있으면 다음달 23일까지 우편 또는 서면으로 국토교통부장관에게 하면 된다.

대구 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
2024년 대구시 표준지 공시지가 평균 변동률은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기