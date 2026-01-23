“벌꿀, 명품으로 키운다”…브랜드 개발한 인제

‘인제부터, 꿀맛 나는 세상’ 출시

이미지 확대 강원 인제군이 개발한 벌꿀 브랜드 ‘인제부터, 꿀맛 나는 세상’. 인제군 제공

강원 인제군은 벌꿀 브랜드 ‘인제부터, 꿀맛 나는 세상’을 출시했다고 23일 밝혔다.이 브랜드로 유통되려면 품질 등급 판정을 받아야 한다. 양봉농가는 한국양봉협회나 한국양봉농협에 규격 검사를 의뢰해 식품의약품안전처 식품공전 기준에 따른 성분·잔류물질 검사를 거쳐 품질 등급을 받는다. 검사비의 50%는 인제군이 지원한다.인제군은 명품 벌꿀 브랜드를 육성하기 위해 21억원을 들여 2023년 8월 북면에 벌꿀 종합가공센터를 건립했다. 식품안전관리인증(HACCP) 시설인 센터는 화분 반죽기, 소분기, 압축포장기 등의 가공시설과 입고전실, 예열농축실, 내포장실, 외포장실 등의 작업공간을 갖추고 있다.인제군 관계자는 “해당 브랜드를 통해 지역 벌꿀의 품질을 일관되게 적용하고, 체계적인 유통 구조도 구축할 것”이라고 말했다.인제 김정호 기자