‘정교유착’ 합수본, 통일교 천정궁 등 7곳 전방위 압수수색

‘키맨’ 송광석 전 회장 소환 이틀만…정교유착 규명 속도

이미지 확대 통일교와 신천지 등 특정 종교단체가 정치권에 영향을 끼쳤다는 내용의 ‘정교유착’ 의혹을 수사하는 검찰·경찰 합동수사본부 김태훈 본부장이 8일 서울 서초구 서울고검으로 출근, 발언하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘정교유착 비리’ 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부가 세계평화통일가정연합(통일교)에 대한 압수수색에 나섰다.합수본은 23일 오전부터 경기 가평군에 있는 천정궁과 천승전 등 통일교 관련 시설 7곳에 대한 압수수색을 진행했다. 이번 압수수색은 정치권을 상대로 한 통일교 측의 이른바 ‘쪼개기 후원’ 의혹과 관련된 증거를 확보하기 위한 차원인 것으로 전해졌다. 합수본 관계자는 “필요한 부분에 대해 계속해서 조사 중”이라고 밝혔다.이번 수사는 앞서 서울중앙지검 공공수사2부(부장 송봉준)가 송광석 전 UPF(천주평화연합)회장을 정치자금법 위반 혐의로 불구속기소한 사건과 맞닿아 있다. 통일교 금품 로비 의혹의 핵심 인물로 꼽히는 송 전 회장은 2019년 1월경 UPF 법인 자금 1300만 원을 빼돌려 당시 여야 현직 국회의원 11명의 후원회에 쪼개기 방식으로 기부한 혐의를 받고 있다.합수본은 지난 13일과 20일에도 관련 의혹 규명을 위해 천승전 등을 압수수색한 바 있으며, 22일에는 송 전 회장을 참고인 신분으로 소환 조사하는 등 수사에 속도를 내고 있다.한편, 합수본은 신천지(신천지예수교 증거장막성전)를 둘러싼 정치권 유착 의혹에 대한 수사도 속도를 올리고 있다. 합수본은 20대 대선 전후로 윤석열 전 대통령을 지원하려 신도들을 국민의힘에 강제 입당시켰다는 의혹을 중심으로 ‘조직적 당원 가입’ 여부에 대해서 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.김주환 기자