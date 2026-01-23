메뉴
‘깨끗하고 아름다운 도시 조성’… 울산시, ‘도시청결 기동대’ 출범

박정훈 기자
박정훈 기자
수정 2026-01-23 11:10
입력 2026-01-23 11:10
울산시청.
울산시청.


울산 도시청결 기동대가 본격적으로 출범했다.

울산시는 2028 울산국제정원박람회의 성공적인 개최와 쾌적한 도시 환경 조성을 이끌 ‘도시청결 기동대’를 본격적으로 운영한다고 23일 밝혔다.

기동대는 총 110명의 기간제 근로자로 구성됐다. 울산지역 55개 읍·면·동에 각 2명씩 배치된다. 이들은 지난 1월 5일부터 현장에 투입됐고, 박람회가 열리는 2028년까지 운영될 예정이다.

주요 임무는 주요 도심지와 주택가 골목길, 유원지 등 도시 전역의 제초 작업과 무단 투기 쓰레기 수거 등 상시적인 환경 정비 활동이다.



시는 이를 통해 시민이 체감하는 청결한 도시를 만들고, 나아가 울산을 품격 있는 세계적 환경 도시로 도약시킨다는 방침이다. 김두겸 울산시장은 “도시청결 기동대는 시민들의 생활 속 불편을 없애고, 울산을 찾는 방문객들에게 쾌적한 도시 이미지를 심어주는 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

울산 박정훈 기자
