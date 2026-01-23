안전사고 14.7% 줄었다… 서울지하철 안전도우미 130명 현장 투입

이미지 확대 지하철 안전도우미가 퇴근시간대 승객 안내를 하고 있다. 서울교통공사 제공

서울교통공사가 2026년 상반기 ‘지하철 안전도우미’ 130명을 선발해 지난 21일부터 서울 시내 주요 혼잡역 64곳에 배치했다고 23일 밝혔다.이번 모집에는 총 733명이 지원해 4.9대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 특히 선발 인원의 85.4%가 60대 이상 중장년층으로 구성돼 시니어 일자리 창출과 시민 안전 확보라는 ‘일석이조’의 효과를 거두고 있다.실제 안전도우미 운영 효과는 수치로 입증됐다. 지난해 운영 결과 발 빠짐, 출입문 끼임 등 지하철 안전사고 건수가 전년 대비 14.7% 감소하며 승객 질서 유지에 긍정적인 역할을 한 것으로 나타났다.선발된 도우미들은 지난 19일부터 이틀간 성동소방서 주관 심폐소생술(CPR) 실습 등 9시간의 직무 교육을 마쳤다. 이들은 주 5일(일 5시간 30분) 근무한다. 현재 퇴근 시간대 및 야간 취약 시간대 순찰과 안전 보조 업무를 수행하고 있다.마해근 서울교통공사 영업본부장은 “시민 일상과 맞닿은 현장에서 안전을 지키는 핵심 인력”이라며 “앞으로도 현장 중심의 인력 운영으로 사고 예방과 사회적 가치 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.주현진 기자