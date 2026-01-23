사회 경북 영덕 동쪽 바다서 규모 2.0 지진…기상청 “피해 없을 듯” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/23/20260123500009 URL 복사 댓글 0 김상화 기자 수정 2026-01-23 07:13 입력 2026-01-23 07:13 이미지 확대 기상청 제공 23일 오전 1시 48분 21초 경북 영덕군 동쪽 77km 해역에서 규모 2.0의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다. 진앙은 북위 36.33도, 동경 130.22도이다.기상청은 “지진피해는 없을 것”이라고 내다봤다.영덕 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 영덕군 해역 지진의 규모는? 2.0 3.0