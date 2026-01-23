메뉴
경북 영덕 동쪽 바다서 규모 2.0 지진…기상청 “피해 없을 듯”

김상화 기자
수정 2026-01-23 07:13
입력 2026-01-23 07:13
기상청 제공
기상청 제공


23일 오전 1시 48분 21초 경북 영덕군 동쪽 77km 해역에서 규모 2.0의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 36.33도, 동경 130.22도이다.

기상청은 “지진피해는 없을 것”이라고 내다봤다.

영덕 김상화 기자
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 영덕군 해역 지진의 규모는?
