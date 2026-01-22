고령군·경북교육청, ‘고령미래교육지구’ 운영 맞손…지역과 학교가 키우는 미래교육

이미지 확대 이남철(왼쪽) 경북 고령군수와 임종식 경북도교육감이 지난 21일 도교육청에서 ‘고령미래교육지구’ 운영을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영하고 있다. 고령군 제공

경북 고령군은 경상북도교육청과 ‘고령미래교육지구’ 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.이번 협약을 통해 양 기관은 지역과 학교가 함께 하는 미래교육 협력체계를 마련하는 것을 비롯해 ▲학교-지역사회 연계 교육과정 운영 ▲마을학교를 포함한 지역 연계 교육활동 확대 ▲학생의 진로·체험·성장을 지원하는 교육 협력 사업 추진 ▲미래교육지구 운영을 위한 행·재정적 지원 등에 협력할 예정이다.특히 고령군은 지역의 역사·문화 자원과 다양한 교육 인프라를 교육 활동과 연계해 학교 교육을 지원하고, 경북도교육청은 고령교육지원청을 중심으로 학교 현장과 연계한 교육과정 운영을 통해 고령미래교육지구 사업을 추진한다.이남철 고령군수는 “고령미래교육지구는 지역과 학교가 함께 아이들의 성장을 지원하는 교육 협력 사업”이라며 “교육청과 긴밀히 협력해 지역 기반의 미래교육 환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.한편 미래교육지구 사업은 지역과 학교의 협력을 통해 학생의 역량을 키우고, 교육을 중심으로 지역의 지속가능한 발전을 도모하는 경북도교육청의 핵심 교육 정책이다.고령·안동 김상화 기자