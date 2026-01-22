광주시, ‘광주전남 통합’ 공직사회 공감대 형성 나선다

시·자치구·공공기관 직원 4천여명 특별교육…통합 정책 이해·실무역량 강화

광주전남행정통합에 대한 공직사회 공감대 형성을 위한 특별교육이 22일 시청 대회의실에서 열렸다. 광주광역시 제공

광주시가 전체 공직자들을 대상으로 ‘광주전남 통합 특별교육’을 실시한다고 22일 밝혔다.광주시 인재교육원은 22일부터 2월6일까지 총 6차례에 걸쳐 시와 5개 자치구, 공공기관 소속 공직자 4000여명을 대상으로 ‘광주전남 통합 특별교육’을 실시한다.이번 교육은 광주전남 행정통합 추진에 따른 정책 환경 변화에 선제적으로 대응하고, 공직자들의 통합 정책에 대한 이해와 실무 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 최근 광주전남 통합 논의가 본격화함에 따라 공직사회 전반의 공감대 형성과 정확한 정책 이해가 중요하다는 판단에 따른 것이다.교육은 통합 정책을 직접 담당하거나 연구한 전문가들이 진행한다. 광주전남 통합이 지역의 미래와 행정체계 전반에 미치는 영향을 공유하고, 통합 과정에서 요구되는 행정적·정책적 대응 방향 등을 중심으로 다루게 된다.특히 단순한 제도 설명을 넘어 ▲통합 추진 배경과 필요성 ▲행정통합 특별법의 주요 내용 ▲광주전남 발전에 미치는 영향 ▲통합에 따른 특전(인센티브)과 기대 효과 등을 중심으로 공직자들이 정책 변화의 방향과 의미를 종합적으로 이해할 수 있도록 구성했다.정영화 인재교육원장은 “광주전남 통합은 단기 정책이 아닌 지역의 미래를 좌우할 중대한 대전환”이라며 “이번 교육을 통해 공직자들이 통합 정책의 취지를 정확히 이해하고, 시민들에게도 책임 있게 설명할 수 있는 역량을 갖추게 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자