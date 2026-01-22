‘전북투어패스’ 가치 인정받았다…‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 선정

이미지 확대 전북투어패스 모바일 티켓. 전북도 제공

전북 대표 관광상품인 전북투어패스가 국내 대표 관광 브랜드로 인정받았다.전북도는 전북투어패스가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 지역관광패스 부문에 선정됐다고 22일 밝혔다.올해로 10회째를 맞이한 대한민국 브랜드 명예의 전당은 산업정책연구원(IPS)이 주최하고 산업자원부가 후원하는 상으로 국내 산업 발전과 소비자 만족에 이바지한 우수 브랜드를 선정해 시상하고 있다.전북투어패스는 도내 14개 시군의 관광자원을 하나의 상품으로 통합해 체류형 관광을 활성화하고, 이용자 중심의 혁신적인 서비스를 제공한 점을 높게 평가받았다.전북투어패스는 2017년 전국 최초로 도입된 광역형 관광 상품이다.전북 전역의 주요 관광지, 체험시설, 전시·문화공간, 교통, 음식점 등을 하나의 패스로 자유롭게 이용할 수 있다.지난해 기준 약 14만 매가 판매됐고, 이용자 1인당 평균 4회 이상 가맹점 이용을 기록하는 등 실제 소비와 체류로 이어진 것으로 분석됐다.전북도는 전북투어패스를 통해 관광객의 이동 범위를 확대하고 지역 소비를 촉진하는 한편, 프리미엄권, 외국인 전용 상품, 교통 연계 상품 등 상품 다각화를 통해 이용자층을 넓힌다는 계획이다.전북도 관계자는“앞으로도 전북 전역의 관광자원을 더욱 촘촘히 연결해 국내외 관광객이 찾는 경쟁력 있는 관광 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.설정욱 기자