양식장에 외제차 고의로 ‘풍덩’…억대 보험금 챙긴 일당 적발

양식장에 빠진 차량. 전북경찰청 제공

고가 외제차를 양식장 등에 빠뜨리고 보험금을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.전북경찰청 교통사고조사계는 보험사기방지특별법 위반 혐의로 A씨 등 2명을 구속하고 3명을 불구속 송치했다고 22일 밝혔다.A씨 등은 지난해 3월 중고로 산 외제차량을 고의로 침수시킨 후 전손 처리비 등 명목으로 보험금을 타내는 등 3차례에 걸쳐 1억 6800만원을 편취한 혐의를 받는다.고교 동창생들인 이들은 물고기 양식장과 저수지 등에 차량을 고의로 빠뜨리거나 지인과 사촌 등과 함께 가해자와 피해자로 역할을 나눠 허위 교통사고를 내고 보험금을 받아 챙긴 것으로 드러났다.보험사기 의심 제보를 받은 경찰은 9개월간의 수사 끝에 A씨 등을 붙잡고 자백을 확보했다.경찰 관계자는 “재범 위험성과 도주 우려 등의 이유로 A 씨 등을 구속하고 여죄를 조사 중이다”고 말했다.전북경찰청은 지난해 보험사기 특별단속에 나서 90명을 검거했다. 이들이 편취한 보험금은 10억 9000여만원에 달했다.설정욱 기자