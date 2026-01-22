해남 관광객 1000만 시대 ‘성큼’

지난해 985만명 다녀가 역대 최대

유네스코 대흥사·땅끝전망대 인기

체류시간·소비액 전국 평균 웃돌아

이미지 확대 눈 내린 두륜산 전경. 해남군 제공

이미지 확대 해남 땅끝전망대 전경.

전남 해남군의 연간 관광객 1000만명 시대가 가시권에 들어왔다.해남군은 2025년 한 해 동안 해남을 찾은 관광객이 984만 8576명으로 집계돼 ‘연간 관광객 1000만명’ 대기록 달성을 눈앞에 두고 있다고 21일 밝혔다. 이는 2024년 923만 7014명보다 61만 1562명(6.6%) 증가한 수치다.군이 최근 발표한 한국관광공사 관광 빅데이터 플랫폼 ‘데이터랩’ 분석 결과에 따르면 방문객들의 평균 체류 시간은 1447분으로 전국 기초지자체 평균(1021분)을 크게 웃돌았다. 특히 1박 이상 숙박 비율은 12.5%로 전국 평균(7.1%) 대비 높은 수준을 기록하며 해남이 단순 통과형이 아닌 체류형 관광지로 자리매김하고 있음을 보여줬다.내비게이션 목적지 검색량은 총 48만 6531건으로 집계됐다. 검색 분야별로는 음식 관련 탐색이 10만 5367건, 문화관광 10만 1274건, 기타 관광 10만 1274건 등으로 나타났다. 방문객들은 유네스코 세계문화유산 대흥사, 땅끝전망대, 파인비치골프링크스 등 명소와 지역 대표 음식 체험을 주요 목적지로 선택했다.관광 소비 역시 뚜렷한 성장세를 보였다. 신용카드 데이터를 기반으로 한 내국인 관광소비액은 966억 3158만원으로 1000억원대 진입을 앞두고 있다. 전국적으로 국내 관광 소비가 4.9% 감소한 가운데서도 해남은 전년 대비 12.2% 증가해 눈길을 끌었다.해남 관광의 성장 배경에는 대흥사, 땅끝 관광지, 우수영 국민관광지, 달마고도 등 역사·문화 자원이 견인 역할을 하고 있다. 여기에 공룡대축제, 명량대첩축제, 해남 미남축제 등 사계절 축제들이 복합적으로 시너지를 내며 방문객 유입을 촉진한 것으로 분석된다.군 관계자는 “관광 빅데이터는 해남을 찾는 이들이 무엇을 좋아하고 어디를 방문하는지를 알려주는 소중한 나침반”이라며 “985만명이라는 숫자에 안주하지 않고 1000만 관광객 모두가 만족할 수 있는 대한민국 대표 관광 명소로서의 위상을 굳건히 하겠다”고 밝혔다.해남 서미애 기자