“망측하다” 19금 논란에 결국…파리바게뜨 “칼집 공정 삭제” 조치

파리바게뜨가 최근 여성의 신체 부위를 닮았다는 이유로 논란을 빚은 ‘베리 쫀득볼’ 공정을 변경한 것으로 알려졌다.22일 업계에 따르면 파리바게뜨는 각 점포를 대상으로 21일 생산분부터 베리 쫀득볼 제조 공정에서 냉동 상태 반죽에 칼집을 내는 공정을 삭제하는 것으로 변경한다고 공지했다.파리바게뜨는 해당 공지에서 “해동하지 않고 냉동 상태에서 칼집을 내는 공정으로 인해 작업이 불편하다는 현장의 개선 건의를 반영, 작업 안정성 및 생산 효율화를 위해 칼집 공정을 제외하고 운영할 예정”이라고 전했다.얼음처럼 딱딱한 냉동 생지 반죽에 억지로 칼집을 내는 작업이 위험해 안전을 위해 변경했다는 설명이다. 파리바게뜨가 지난 21일 ‘베리 쫀득볼’ 제조 공정을 변경한다고 공지한 것으로 확인됐다.다만 일각에서는 온라인에서 화제가 된 생김새 논란을 차단하기 위한 조치라는 해석이 나온다. 실제로 공식 홈페이지에서도 칼집을 내지 않은 모습으로 제품 사진이 교체됐다.지난 20일 온라인 커뮤니티에서는 일부 매장에 진열된 베리 쫀득볼 사진이 확산하며 논란이 됐다. 내부에 있던 딸기 크림치즈가 칼집 사이로 튀어나온 모습이 여성 신체 부위를 연상시킨다는 것이었다.사진을 접한 누리꾼들은 “망측하게 생겼다”, “모양을 좀 잘 만들 수 없나”, “밖에서 먹기 민망할 정도”, “회사인데 지금 차마 저 사진을 볼 수가 없다” 등의 반응을 보였다.다만 누리꾼들이 올린 여러 사진을 보면 지점에 따라 최종 모양이 크게 차이가 나는 제품으로 보인다. 속을 채운 딸기크림치즈가 베이킹 과정에서 쫀득볼 위에 난 구멍으로 흘러나오는 정도에 따라 생김새가 제각각이기 때문이다.베리 쫀득볼은 파리바게뜨가 지난 7일부터 진행한 ‘베리밤 페스타’ 일환으로 출시된 15종 제품 중 하나로 쫀득한 빵 안에 딸기 크림치즈를 넣은 것이 특징이다.하승연 기자