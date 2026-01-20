[단독] ‘李 피습 사건’, 해외 싱크탱크는 일찍이 ‘테러’ 규정했다

이미지 확대 이재명(오른쪽) 대통령이 20일 서울 종로구 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 이재명 당시 더불어민주당 대표가 지난 2024년 1월 2일 부산 가덕도 신공항 부지를 둘러본 후 기자들과 문답을 진행하던 중 왼쪽 목 부위를 습격당해 피를 흘린 채 쓰러져 있다. 연합뉴스

이미지 확대 호주 싱크탱크 경제평화연구소(IEP)가 지난해 3월 발간한 보고서에 기록된 2024년 우리나라의 테러 현황. 이재명 대통령의 더불어민주당 대표 시절 피습 사건이 테러로 분류·기록돼 있다. IEP 홈페이지 캡처

정부가 이재명 대통령의 더불어민주당 대표 시절 피습 사건을 테러로 지정하는 절차에 착수한 가운데 해외 싱크탱크는 이미 지난해 이 사건을 테러로 분류한 것으로 확인됐다. 오는 6월 지방선거를 앞두고 정치인을 겨냥한 위협에 대비가 필요하다는 지적이 나온다.호주 싱크탱크 경제평화연구소(IEP)는 지난해 3월 발간한 ‘세계 테러 지수’(Global Terrorism Index)에서 2024년 기준 우리나라 테러 지수를 0.582로 산정했다. 이 지표는 수치가 ‘0’에 가까울수록 테러 위협이 낮다는 의미로, 우리나라는 전 세계 163개국 가운데 82위를 기록했다. IEP는 매년 세계 각국의 테러·평화 지수를 계산해 발표한다. 국회도서관 등 우리나라 기관에서도 국내외 갈등 상황을 분석하는 자료로 쓰고 있다.IEP에 따르면 2024년 우리나라에선 테러 사건 1건과 이에 따른 부상자 1명이 발생한 것으로 기록됐다. 이와 관련해 IEP 관계자는 20일 서면 답변을 통해 “해당 사건은 2024년 1월 2일 부산에서 발생한 이재명 당시 민주당 대표에 대한 흉기 피습 사건이 맞다”고 설명했다. IEP 집계에서 우리나라의 테러 발생이 기록된 것은 2015년 마크 리퍼트 당시 주한 미국대사 피습 사건 이후 9년 만이다.총리실은 이날 제22차 국가테러대책위원회 회의를 열고 이 대통령의 피습 사건에 대해 테러 지정 여부를 심의·의결한다. 사건이 테러로 공식 지정되면 테러방지법 적용 대상이 돼 정부 피해 복구 지원과 추가적인 진상 조사 등이 가능해진다. 그동안 여권을 중심으로 지난 정부 국정원 등이 해당 사건을 테러로 지정하지 않고 사건을 축소·왜곡했다는 의혹이 제기돼 온 만큼 이번 결정이 새로운 진상 규명의 계기가 될 수 있다는 관측도 나온다.전문가들은 지방선거를 앞두고 ‘테러’의 개념을 명확히 정립하고, 정치인 등 공인을 겨냥한 위협을 체계적으로 관리·예방할 필요가 있다고 강조한다. 이만종 한국테러학회장은 “이번 테러 지정을 계기로 정치적 목적을 가진 정치인 대상 폭력에 대해 사전 예방과 사후 대응을 더 강화해야 한다”며 “인공지능을 활용한 사이버 공격 등 다변화한 테러 양상을 반영해 테러방지법상 테러의 정의를 확장할 필요도 있다”고 말했다.반영윤 기자