경북 포항에 LFP 양극재 설비 투자…“5000억원 규모”

이미지 확대 LFP 양극재 설비 투자양해각서 체결식. 포항시 제공

경북 포항시에 5000억원 규모 양극재 생산설비 투자가 이뤄진다.19일 경북도와 포항시는 씨앤피신소재테크놀로지㈜와 5000억원 규모 에너지저장장치(ESS) 및 전기차용 LFP 양극재 생산설비 구축 투자양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.협약에 따라 씨앤피신소재테크놀로지는 2026년부터 2030년까지 포항 영일만4일반산업단지 내 4만 5198.8㎡ 부지에 생산설비를 구축한다. 총 생산규모는 연간 5만톤, 에너지용량 기준 연간 29Gwh다. 투자가 완료되면 250여명의 신규 일자리가 창출돼 지역 일자리 확대 및 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.피노와 포스코퓨처엠의 합작사인 씨앤피신소재테크놀로지는 당초 삼원계(NCM) 전구체 양산을 목표로 설립됐다. 하지만 AI데이터센터 확산 등으로 전력 수요가 급증하면서 ESS 시장이 빠르게 확대됨에 따라 LFP 양극재 소재 산업까지 확장해 추진한다.LFP 배터리는 열 안정성이 뛰어나 화재 위험이 낮고 수명이 길어 장기간 반복 충·방전이 필요한 ESS에 적합한 소재로 평가받고 있다. 니켈·코발트 등 고가 원자재 사용을 최소화해 가격 경쟁력도 우수하다.투자가 완료되면 포항은 국내 LFP 배터리 소재 산업 생태계 구축에 실질적으로 기여할 것으로 기대된다.이강덕 포항시장은 “이번 투자를 계기로 포항의 이차전지 소재 산업 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대된다”며 “씨앤피신소재테크놀로지가 포항에 안정적으로 정착할 수 있도록 경북도와 함께 행정적·제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.포항 김형엽 기자