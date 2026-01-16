두쫀쿠 처음 먹어본 97세 할아버지 ‘의외의 반응’에 깜짝…“7000원은 하겠어”

이미지 확대 유튜브 채널 ‘이구(29)할아버지’에서 97세 할아버지가 인기 디저트 두쫀쿠를 처음 맛보고 있다. 유튜브 캡처

97세 할아버지가 최근 폭발적인 인기를 끌고 있는 디저트 두쫀쿠를 처음 먹어보는 영상이 화제를 모았다. 낯선 음식 앞에서도 거부감 없이 즐기고 가격까지 정확히 맞히는 모습에 누리꾼들은 “세대 차이가 안 느껴진다”며 부러워했다.유튜브 채널 ‘이구(29)할아버지’에는 지난 14일 ‘두쫀쿠 드셔보셨나요?? 할아버지 인생 첫 두쫀쿠. 의외의 반응’이라는 영상이 올라왔다. 1929년생으로 올해 97세인 할아버지의 일상을 담은 이 채널은 97년생 손녀가 운영하고 있다.영상에서 할아버지는 손녀가 건넨 두쫀쿠를 보고 “초콜릿이야? 두쫀쿠가 뭐야?”라고 물었다. 손녀가 “요즘 애들이 좋아하는 거예요”라고 설명하자 할아버지는 주저 없이 한 입 베어 물었다.첫 맛을 본 할아버지는 “까만 건 좀 쌉쌀하고 안에 사각사각한 건 깨 같기도 하네. 맛있다”며 “애들이 잘 먹겠어. 고소하고 맛있어”라고 평가했다.손녀가 “가격이 얼마일 것 같아요?”라고 묻자 할아버지는 “7000원정도 하겠다”고 답했다. 실제 두쫀쿠 가격과 거의 비슷한 금액이었다.깜짝 놀란 손녀가 “어떻게 아셨어요? 그 정도 맛이에요?”라고 다시 묻자 할아버지는 “응, 맛은 좋아. 너도 먹어봐”라며 손녀에게 두쫀쿠를 내밀었다.이 영상은 36만회가 넘는 조회수를 기록하며 큰 관심을 받았다.새로운 음식을 편견 없이 받아들이고 손녀와 자연스럽게 대화하는 할아버지의 모습에 한 누리꾼은 “할아버지가 틀에 박히지 않고 세상이 변하는 만큼 시대 흐름을 잘 이해하시는 게 보인다”며 “손녀분과 얘기하고 노는 게 세대 차이가 전혀 안 느껴져서 부럽다. 이거 진짜 큰 복이다”라는 댓글을 남겼다. 이 댓글은 수많은 공감을 받았다.다른 누리꾼들도 “할아버지 가격 듣고 비싸다 안 하시고 멋지시다. 역시 할아버지 최고”라거나 “97세도 귀여울 수 있음을 증명하셨다. 심지어 가격 트렌드에도 민감하신 센스까지 갖추셨네”라는 반응을 보였다.손녀는 “전혀 예상하지 못한 반응에 너무 귀엽고 즐거웠던 순간을 기록했다”며 “저도 두쫀쿠는 처음이었다. 줄 서서 사야 한다는 말에 계속 미루다가 마침 베이킹이 취미인 지인이 만들어 선물해줬다”고 당시 상황을 전했다.이어 “‘이런 걸 왜 먹어’ 하실 줄 알았는데 너무 맛있게 드셔서 한 번 놀랐고, 가격까지 딱 맞히셔서 또 한 번 놀랐다”며 “할아버지가 늘 젊게 사시는 이유는 마음만큼은 두쫀쿠를 즐기는 요즘 젊은이들과 닮아 있기 때문이 아닐까 싶다”고 덧붙였다.김성은 기자