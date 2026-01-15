사회 [포토] “겨울엔 온천”…동물들의 겨울나기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/15/20260115800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-15 14:42 입력 2026-01-15 14:07 1/ 7 이미지 확대 카피바라 ‘겨울에는 온천이지’15일 경기도 용인시 에버랜드에서 카피바라가 따뜻한 물속에 들어가 있다. 2026.1.15 연합뉴스 이미지 확대 온천에서 특식 즐기는 카피바라15일 경기도 용인시 에버랜드에서 카피바라가 따뜻한 물속에서 사육사들이 준비한 특식을 먹고 있다. 2026.1.15 연합뉴스 이미지 확대 눈밭 걷는 쌍둥이 판다15일 경기도 용인시 에버랜드에서 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오가 눈밭을 걷고 있다. 2026.1.15 연합뉴스 이미지 확대 추운 겨울, 둘이라서 좋아15일 경기도 용인시 에버랜드에서 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오가 눈 위에서 먹이를 먹으며 장난치고 있다. 2026.1.15 연합뉴스 이미지 확대 둘이라서 따뜻한 겨울15일 경기도 용인시 에버랜드에서 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오가 눈 위에서 먹이를 먹으며 장난치고 있다. 2026.1.15 연합뉴스 이미지 확대 따뜻한게 좋아15일 경기도 용인시 에버랜드에서 사막여우가 따뜻한 열등 아래에서 낮잠을 자고 있다. 2026.1.15 연합뉴스 이미지 확대 한겨울 늠름한 한국호랑이15일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 평상 위에 올라가 있다. 2026.1.15 연합뉴스 15일 경기도 용인시 에버랜드에서 카피바라가 따뜻한 물속에 들어가 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에 언급된 동물의 종류는? 카피바라 비버