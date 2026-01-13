응급실 뺑뺑이 이번엔 줄어들까… ‘이송체계 개선안’ 이달 말 나온다

복지부, 국무회의 비공개 보고

구급대·의료진 요구 절충 필요

현장 중심 시범사업 추진 전망

2026-01-14 10면

정부가 병원의 진료 거부로 환자가 구급차로 여러 병원을 전전하는 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제를 해소하기 위해 이송체계 개선안을 이달 말까지 마련하고 시범사업을 추진하기로 했다. 응급 환자가 ‘골든타임’을 놓치지 않고 진료를 받도록 하는 것이 핵심이다.보건복지부는 13일 김민석 국무총리 주재로 열린 국무회의에서 이송체계 개선 방향을 비공개로 보고했다. 김 총리는 “현장에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 준비해 달라”고 당부했다.복지부 관계자는 “구급대는 병원이 환자를 잘 받아주지 않아 ‘전화 뺑뺑이’를 돌려야 한다는 점에 불만이 크고, 의료계는 진료 준비가 안 된 상태에서 환자가 오면 오히려 더 위험해진다는 입장”이라며 “양쪽이 납득할 수 있는 안을 만들어 시범사업을 하겠다고 보고했다”고 말했다.앞서 소방청은 지난 8일 윤호중 행정안전부 장관에 대한 업무보고에서 초기 이송 단계에서 경증·중증 환자를 나누고, 4대 중증환자(심근경색·뇌졸중·중증외상·심정지)는 119구급대가 사전에 지정한 병원으로 이송하는 방안을 제시했다.그러나 의료계는 소방청안이 오히려 환자의 생명을 위태롭게 할 수 있다고 반발하고 있다. 당장 응급처치만 할 병원이 아니라 최종 진료까지 가능한 병원으로 곧바로 가야 환자를 살릴 수 있다는 것이다.이에 복지부는 구급대가 아닌 중앙응급의료센터가 운영하는 광역응급의료상황실을 통해 중증 환자 이송과 병원 간 전원을 통합 관리하는 방안을 검토 중이다. 하지만 현재 인력과 운영 체계로는 이를 감당하기가 쉽지 않은 것으로 전해졌다.전문의가 없는 상태에서 응급환자를 받았다가 자칫 생명을 잃는 사고가 났을 때 의료진의 면책 범위를 넓히자는 데는 소방청과 의료계가 모두 동의한다. 하지만 “환자가 더 위험해질 수 있는데 면책이 무슨 소용이냐”라는 회의적인 시선도 있다.결국 정부는 119구급대와 의료계의 요구를 모두 반영하는 동시에 현장에서 작동할 최선의 안을 만들어야 할 상황에 놓였다. 복지부 관계자는 “양쪽 입장이 팽팽해 실무적인 논의가 더 필요하다”며 “절충안을 마련해 현장에 적용해볼 계획”이라고 말했다.세종 이현정 기자