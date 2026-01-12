정선 9대 명산 하나로 잇는다…짜들박길 70㎞ 완공

이미지 확대 강원 정선의 9대 명산 중 하나인 장등산. 정선군 제공

강원 정선의 9개 명산을 하나로 잇는 숲길이 조성됐다.정선군은 총길이 70㎞의 순환형 숲길인 짜들박길을 만들었다고 12일 밝혔다. 짜들박은 몹시 경사진 지형을 뜻하는 강원 사투리다.정선군이 2024년부터 23억원을 들여 만든 짜들박길은 비봉산, 민둔산, 병방산, 기우산, 조양산, 철미산, 노치산, 상정바위, 장등산을 연결한다.오는 3월 정식 개장하는 짜들박길은 1코스 짜들박문화길, 2코스 짜들박하늘길, 3코스 짜들박숲길로 구성됐다.짜들박문화길은 정선읍에서 비봉산, 민둔산을 거쳐 병방산군립공원까지 이어진다. 길이는 16.6㎞이고, 지형이 비교적 완만한데다 병방산 스카이워크, 글램핑장 등 관광시설을 포함하고 있어 가족 단위 탐방객에게 인기를 얻을 것으로 보인다.짜들박하늘길은 병방산군립공원, 풍력발전단지, 천은사, 애천사, 애산산성, 아라리촌을 연결해 정선의 역사와 아리랑 문화를 느낄 수 있다. 길이는 32.2㎞로 3개 코스 가운데 가장 길다.짜들박숲길은 종합경기장, 철미산, 노친산, 상정바위, 장등산을 경유하는 21.1㎞ 길이의 코스로, 산세가 험하고 숲이 울창해 도전적인 탐방객에게 적합하다.정선군은 짜들박길에 걷기, 치유체험이 어우러진 웰니스 콘텐츠를 접목해 관광 활성화에 기여한다는 계획이다.지형규 정선군 산림과장은 “짜들박길은 정선의 산과 숲, 문화와 이야기를 하나의 길로 연결한 대표적인 숲길이다”고 말했다.정선 김정호 기자