미 해군 군수지원함 HJ중공업 영도조선소 입항…MRO 사업 본격

이미지 확대 유지·보수·정비를 위해 HJ중공업 영도조선소에 입항한 ‘USNS 아멜리아 에어하트함’. HJ중공업 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 해군의 4만t급 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트함’이 유지·보수·정비(MRO)를 위해 HJ중공업 부산 영도조선소에 입항했다.12일 조선업계에 따르면 이날 오전 부산항 도선과 예인선 등 지원에 따라 USNS 아멜리아 에어하트함이 HJ중공업 부산 영도조선소에 접안했다.이 함정은 길이 210m, 너비 32m 크기로 미 해군 전투함 등 주력 함정에 최대 6000t의 탄약, 식량, 2400t의 연료를 보급할 수 있는 군수지원함이다.HJ중공업은 이달부터 USNS 아멜리아 에어하트함 정비작업에 들어가 각종 장비와 설비 점검, 유지보수 등 작업을 거친 뒤 오는 3월 미 해군에 넘겨줄 예정이다.HJ 중공업은 2024년부터 MRO 시장 진출을 준비했으며, 지난해 12월 미 해군 보급체계사령부(NAVSUP)로 USNS 아멜리아 에어하트함 MRO 사업을 수주했다.MRO 시장 규모는 지난해 기준 79조원 규모로 조선업계의 새로운 수익원으로 떠오르고 있다. 이 중 미 해군 MRO 시장만 연간 20조원 규모로 추산된다. 국내에선 한화오션, HD현대중공업에 이어 HJ중공업이 세 번째로 미 해군으로부터 MRO 사업을 따냈다.HJ중공업은 이번 USNS 아멜리아 에어하트함 MRO 사업 수행을 통해 시장 진출 발판을 마련하고, 미 해군과 함정 정비 협약을 체결해 군수지원함뿐 아니라 전투함과 호위함까지 MRO 사업 영역을 확장할 계획이다.부산 정철욱 기자