울산시·울산상의, ‘AI 수도 울산’ 도약 협력

12일 울산시청서 경제간담회 통해 민·관 협력 방안 논의

이미지 확대 울산시는 12일 오전 시청 대회의실에서 ‘2026년 울산시·울산상공회의소 경제 간담회’를 개최했다. 울산시 제공

울산시와 울산상공회의소가 손을 잡고 ‘인공지능 수도 울산’ 도약에 협력하기로 했다.울산시는 12일 시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2026년 울산시·울산상공회의소 경제간담회’를 열고 올해 울산 경제정책 방향을 공유하며 민·관 협력 방안을 논의했다.이번 간담회는 ‘울산 AI 대전환, 산업수도에서 AI 수도로’를 주제로, 급변하는 산업·경제 환경 속에서 울산 경제의 미래 성장 전략을 설명하고 지역 기업의 현장 의견을 수렴했다.이날 행사에는 김두겸 울산시장을 비롯한 시 관계자와 이윤철 울산상공회의소 회장, 지역 기업인 등 30여명이 참석했다.시는 경제정책 방향 발표를 통해 ▲주력 산업 고도화 ▲AI 기반 산업 전환 ▲기업 투자 활성화 및 규제 개선 ▲미래 신산업 육성 전략 등을 중점적으로 다뤘다. 시는 또 주력 산업 고도화와 산업구조 전환을 통한 울산 경제 체질 개선을 2026년 경제정책의 기본 방향으로 제시했다. 자동차·조선·석유화학 등 기존 주력 산업의 경쟁력을 강화하고, 디지털·친환경 기술을 접목한 산업 고도화와 신산업 육성을 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축하겠다는 전략이다.시는 ‘AI 수도 울산’ 실현을 위한 핵심 전략으로 ▲울산형 소버린 AI 집적단지 조성 ▲제조업 중심 AI 확산 ▲시민 체감형 스마트 도시 서비스 확대 ▲AI·데이터 기반 과학 행정 구현 등을 제시했다.이외에도 시는 ▲1GW급 AI 데이터센터 연합지구(클러스터) 조성 ▲중소기업 AI 대전환 사업 ▲AI 인프라 자금 신설 등을 중심으로 한 전략적 투자 유치에 나설 계획도 밝혔다. 시는 창업·벤처 지원, 민생경제 회복, 청년·대학 연계 혁신 생태계 조성도 추진할 계획이다.김두겸 울산시장은 “울산은 산업수도로서 축적해 온 경쟁력을 바탕으로 AI 기술을 접목한 새로운 성장 동력을 만들어갈 것”이라며 “이번 간담회에서 제시된 기업 현장의 목소리를 시정에 적극 반영해 기업이 체감할 수 있는 경제정책을 추진하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자