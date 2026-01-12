“대장동 범죄수익 계좌 대부분 깡통” 파문

성남시 “가압류 5500억 원 중 잔액 4억 뿐”

신상진 시장 “검찰, 집행 자료 즉각 공개해야”

이미지 확대 신상진 성남시장

이미지 확대 성남시청 전경

대장동 개발 비리로 법원이 가압류를 인용한 5500억 원대 금융계좌의 잔고가 사실상 비어 있다는 주장이 제기됐다.신상진 성남시장은 12일 오전 긴급 성명서를 통해 “김만배씨와 남욱씨 등 대장동 일당을 상대로 법원이 인용한 14건의 가압류 계좌를 확인한 결과, 잔액이 수만 원에서 수천만 원에 불과하다”고 밝혔다.이날 성남시에 따르면 김만배 측 화천대유 계좌는 2700억 원이 가압류됐지만 실제 잔액은 7만 원에 불과했고, ‘더 스프링’계죄는 1000억원 청구 대비 5만원에 불과하다. 남욱 측 엔에스제이홀딩스 계좌 역시 300억 원이 가압류됐지만 남아 있던 돈은 약 4800만 원뿐이었다.성남시는 전체 대장동 범죄수익이 4449억 원으로 추산되지만, 현재 확인된 계좌 잔액은 약 4억 원 수준으로, 0.1%에도 미치지 못한다고 밝혔다.그러면서 “이는 검찰이 추징보전을 집행하기 전, 혹은 집행하는 과정에서 이미 대장동 일당이 수천억원의 범죄수익을 다른 곳으로 빼돌렸음을 의미한다”고 덧붙였다.성남시는 검찰이 이미 이 같은 사실을 알고 있었을 가능성이 크다고 주장했다. 성남시는 “수사기록을 살펴보니, 검찰은 2022년 7월 말 기준으로 대장동 일당의 범죄수익 총 4449억 원 중 96.1%인 약 4277억 원이 이미 소비되거나 은닉되어 사라졌다는 사실을 정확하게 파악하고 있었다”며 “당시 계좌에 남아있던 잔액은 범죄수익 전체의 3.9%인 약 172억 원에 불과했고, 이마저도 실제로 법원으로부터 추징보전 결정을 받아 동결되기 전에 대부분 다 빠져나간 것으로 보인다”고 주장했다.성남시는 또 “검찰이 법원에 청구한 18건의 추징보전 가운데 4건만 성남시에 제공하고, 나머지 14건은 법원에서 직접 확보하라고 안내했지만, 해당 기록은 이미 검찰이 법원에서 받아 보관 중이어서 성남시는 접근조차 할 수 없었다”고 밝혔다.성남시는 현재 남씨 측이 매물로 내놓은 것으로 알려진 서울 역삼동 토지와 청담동 건물 등 일부 부동산만 가압류를 통해 묶어 둔 상태다.신 시장은 검찰을 향해 “18건 전체의 실제 추징보전 집행 목록과, 이른바 깡통 계좌에서 빠져나간 자금의 흐름을 즉각 공개하라”고 요구했다.한상봉 기자