부산항에 월드와이즈 크루즈 ‘아이다디바’ 첫 입항

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시는 월드와이즈 크루즈선인 ‘아이다디바호’가 12일 오전 8시쯤 부산항에 입항한다고 밝혔다.월드와이드 크루즈는 여러 대륙과 국가를 순회하는 대규모 크루즈 여행 상품이다. 아이다디바호는 독일 선사 아이다크루즈사가 운영하는 6만 9000t급 선박으로, 지난해 11월 20일 독일 함부르크항에서 출항해 캐나다, 미국, 포르투갈, 일본, 대만 등을 133일간의 일정으로 운항 중이다.아이다디바호가 부산항에 입항하는 것은 처음이다. 올해 부산을 찾은 첫 월드와이즈 크루즈이기도 하다. 부산에 오는 크루즈가 주로 동북아 노선을 운항하는 가운데, 월드와이즈 크루즈가 입항해 노선 다변화 사례로 주목받는다.아이다디바호에는 승객 2000여명이 탑승하고 있으며, 승객들은 부산에서 범어사, 해동용궁사, 감천문화마을, 자갈치 시장 등 주요 관광지를 둘러보고 이날 오후 6시쯤 도쿄를 향해 출항할 예정이다.시는 첫 입항을 환영하기 위해 부산항 북항 크루즈 터미널에서 환영 행사를 열었다. 크루즈 선사 관계자에게 기념패를 전달하고, 터미널에서는 승객들을 위한 케이팝댄스, 전통 무용과 악기 공연 등을 선보였다.한편, 부산은 지난해 대형 크루즈선사인 MSC 벨리시마마호의 준모항으로 운영을 시작하며 크루즈 모항도시로의 첫발을 내디뎠다. 준모항은 기항지에서 일부 승객이 승·하선을 하는 곳으로, 출발과 도착이 모두 이뤄지는 모항과 단순 일정만 소화하는 기항지의 기능을 결합한 것이다.한편, 중국발 크루즈 입항이 전년 8항차에서 올해 173항차로 대폭 늘어날 예정이며, 이에 따라 부산항에 올해만 420항차, 총 90만명의 관광객이 찾을 것으로 예상된다. 시는 글로벌 크루즈 관광도시로 자리매김하기 위해 모항 기반 조성, 기항지 관광 활성화와 관광객 편의 제공을 등 활성화 사업을 추진할 계획이다.부산시 관계자는 “차별화된 기항지 관광 콘텐츠 발굴과 관광 기반(인프라) 개선을 통해 크루즈 관광객들이 부산의 매력을 충분히 느끼고, 부산을 다시 찾을 수 있도록 하는 데 역량을 집중하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자